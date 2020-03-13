 

Совфед получил отзывы всех 85 региональных парламентов о внесении изменений в Конституцию

13.03.2020, 12:20, Новости дня

Все 85 региональных парламентов прислали в Совет Федерации свои постановления по итогам рассмотрения закона о внесении изменений в Конституцию, все отзывы положительные, сообщил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«На данный момент в Совет Федерации поступили протоколы с поддержкой данного закона от всех 85 региональных парламентов», – передает ТАСС слова Тимченко.

Этот вопрос включен в проект повестки внепланового заседания верхней палаты 14 марта.

Теперь закон можно направить в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений. В случае его положительного заключения документ будет вынесен на всероссийское голосование.

В среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию.

Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты. Голосование по поправке возможно только после того, как Конституционный суд одобрит документ.

Газета ВЗГЛЯД писала, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.



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