Совфед получил отзывы всех 85 региональных парламентов о внесении изменений в Конституцию
13.03.2020, 12:20, Новости дня
Все 85 региональных парламентов прислали в Совет Федерации свои постановления по итогам рассмотрения закона о внесении изменений в Конституцию, все отзывы положительные, сообщил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
«На данный момент в Совет Федерации поступили протоколы с поддержкой данного закона от всех 85 региональных парламентов», – передает ТАСС слова Тимченко.
Этот вопрос включен в проект повестки внепланового заседания верхней палаты 14 марта.
Теперь закон можно направить в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений. В случае его положительного заключения документ будет вынесен на всероссийское голосование.
В среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию.
Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты. Голосование по поправке возможно только после того, как Конституционный суд одобрит документ.
Газета ВЗГЛЯД писала, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.
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