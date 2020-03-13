Мишустин призвал региональные власти уделять больше внимания малым городам

13.03.2020, 12:20, Новости дня

Региональные власти должны уделять больше внимания малым городам, а не только концентрироваться на решении проблем крупных населенных пунктов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишусти заявил, открывая совещание по развитию малых городов, что «правительство принимает меры, чтобы поддержать малые города, сделать их лучше, удобнее для людей, и, конечно, региональные власти должны уделять им внимание, а не концентрироваться только на крупных центрах», передает ТАСС.

По его словам, необходимо находить для этого новые формы решения проблем, которые подходят для каждого конкретного населенного пункта, а не являются универсальным рецептом для всех.

Премьер напомнил, что с этой целью под эгидой правительства проводится Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, на котором определяется около 80 победителей.

Призовой фонд конкурса в настоящий момент составляет 5 млрд рублей, он будет удвоен со следующего года. Кроме того, итоги будут подводить в сентябре.

«И еще, что очень важно, разрешить тем, кто активно поработал и сделал то, что в проекте было предусмотрено, еще раз и еще раз участвовать, чтобы это не было единично, а чтобы можно было целый комплекс и ансамбль соответствующих изменений в городе развивать», – сказал Мишустин.

Он отметил, что к конкурсу был большой интерес.

«Тут уже не вопрос даже в капиталовложениях, а в том, что люди хотят изменить облик своих малых городов, для того чтобы вернуть туда, может быть, и былую историю», – добавил премьер.

Глава правительства указал также на необходимость организации площадок для спорта и отдыха, а для известных исторических мест и центров туризма, таких как Переславль-Залесский, – еще и новых гостиниц, кемпингов, современной, комфортной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

«Повседневная жизнь людей требует самого насущного, без чего комфорт невозможен – это и новые трубы, и канализация, электросети», – отметил Мишустин, подчеркнув, что благополучие каждого муниципалитета напрямую зависит от того, насколько надежна будет инфраструктура ЖКХ. По его словам, с этим напрямую связано строительство жилья, дорог и других объектов.

В пятницу Мишустин прибыл в город Переславль-Залесский в Ярославской области. Планировалось, что премьер проведет совещание по развитию малых городов и побеседует с губернатором региона Дмитрием Мироновым, а также ознакомится с областными презентациями, победившими во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Среди наиболее важных проблем в Ярославской области выделяется необходимость модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%.

Минстрой РФ сформировал проект программы модернизации, направленный на реконструкцию объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и Ярославская область была отобрана министерством в качестве одного из пилотных регионов для ее реализации. В 2020 году бюджет, выделяемый на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Переславле-Залесском, составит 300 млн рублей.

Также на совещании могут быть затронуты темы развития экологического туризма на территории национального парке «Плещеево озеро» и строительство целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области.

Отмечается, что сразу по прилету в Переславль-Залесский Мишустин поздравил депутата Госдумы Валентину Терешкову с прошедшим днем рождения. Глава правительства вручил первой женщине-космонавту букет цветов.

Ранее в поздравительной телеграмме Терешковой, которой 6 марта исполнилось 83 года, премьер отметил ее профессионализм, эрудицию и организаторский талант: «Какие бы сложные задачи перед вами ни стояли, вы решаете их блестяще. А главным для вас всегда являются благополучие и интересы людей».

Он также назвал Терешкову олицетворением смелости, самоотверженности и целеустремленности.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях был организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году.

Было принято решение проводить конкурс ежегодно в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с призовым фондом 5 млрд рублей. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тыс. человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.