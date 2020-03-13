Мнение: Москва 2036 (не по Войновичу)

13.03.2020, 12:15, Разное

2036 год, говорите? Дадим Путину еще 6 лет и, глядишь, окажемся в Москорепе из романа Владимира Войновича «Москва-2042». Кстати, звание Гениалиссимус (он же Председатель Верховного Пятиугольника, Верховный Главнокомандующий, Генеральный секретарь ЦК КПГБ, Председатель КГБ и Патриарх Всея Руси) отлично бы подошло Путину.

И вообще пора читать не путинско-терешковские поправки в Конституцию, а антиутопии. Благо выбор велик. От антисоветской классики «Мы» Евгения Замятина и уже упомянутого романа Войновича до российской – «Дня опричника» Владимира Сорокина и "свежего" «Сфумато» Алексея Федярова.

Пока их не внесли в список экстремистской литературы.