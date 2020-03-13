Мнение: О срыве России в штопор и хаос

13.03.2020, 12:11, Разное

Ну, понеслось…

Началась война всех против всех, причём на всех фронтах и по всему миру. Увы, но и Россия в неё вовлечена по самую маковку. Хотя некоторые уверяют, что в этот конфликт она тоже подбросила бочку с бензинам – и обожглась.

Но, это лишь только начало…

Справедливости ради, на рынке в четверг доминировали не одни лишь российские новости. Американский президент Дональд #Трамп добавил паники на рынки, практически закрыв авиасообщение США с Европой и анонсировав другие меры по борьбе с коронавирусом. На этом фоне основной барометр Уолл-Стрит, индекс Dow Jones Industrials пережил едва ли не худший день с 1987 года, поскольку резкий шаг Белого дома усугубил панику. Начавшийся торговаться намного раньше европейский фондовый рынок на тех же новостях и отсутствии монетарных стимулов ЕЦБ упал на 10-12%.

Европейцев не обнадёжило даже намерение Саудовской Аравии залить Старый Свет сверхдешёвой нефтью – по 25 долл. за баррель fob Роттердам. Эта цена, кстати, ниже порога рентабельности большинства российских нефтяных компаний. Тот, по оценке Минэнерго, находится на уровне порядка 20 долл. за баррель «на скважине» плюс налоги, пошлины и транспортные расходы. То есть, дальнейшая ценовая война с саудитами потребует уже поддержки из казны.

Тем временем российские чиновники уже анонсируют потери населения. Как сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, в первую очередь повышение цен может коснуться бытовой техники и лекарств. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предположил, что при нефти по 35 долл. за баррель и валютном курсе по 72 руб./долл. #бюджет недополучит около 3 триллионов рублей нефтегазовых доходов, или 15% всей запланированной налоговой выручки (20,4 трлн руб.). Как итог из профицита правительство скатится в дефицит размером 2% ВВП.

Впрочем, около 20:00 мск Федеральный Резервный банк Нью-Йорка объявил о намерении выкупать активы, а также о дополнительном выделении около 500 млрд долл. на 3-месячное РЕПО. На некоторое время рынки воспрянули духом, но большинство инвесторов сочли, что это всего лишь повод выйти из длинных позиций с минимальными (применительно к ситуации) потерями. В итоге Dow закрылся практически на минимуме дня, упав почти на 10%. В свою очередь индекс Мосбиржи снизился на рекордный с 2018 года процент.

Российский #рубль на этом фоне потерял ещё 3% к американскому #доллар­у. Его снижение могло быть и более существенным ввиду падения цены нефти на 8%. Но опять вмешался Центробанк с валютными продажами. Видимо, ему поставлена политическая задача удерживать #стабильность национальной валюты в преддверии всенародного не-референдума по «обнулению» Конституции.

Однако, она может оказаться нерешаемой. Во-первых, есть риск, что из российских гособлигаций могут начать массово выходить нерезиденты, накупившие их на 3 трлн руб. Это резко усилит давление на #рубль, который даже сейчас выглядит переоценённым: российский #бюджет свёрстан, исходя из среднегодовой цены нефти Urals 3680 руб. за баррель, а она теперь опустилась до 2250 руб. за баррель.

Во-вторых, сразу несколько информированных источников сообщают, что группа заинтересованных лиц усилила давление на #Кремль с целью отправить нынешнюю председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину в почётную отставку. Например, на должность представителя России в МВФ и Всемирном банке. Причём эту группу якобы всецело поддерживает первый вице-премьер Андрей Белоусов, жёсткий противник и последовательный критик либералов-монетаристов. И хотя «коней на переправе не меняют», данное правило всецело относится лишь к одному человеку. Для остальных действует принцип «незаменимых нет».

Понятно, что смена главы центробанка в такой момент лишь усилит хаос, дополнив его анархией в монетарной сфере. Не менее понятно, что именно этого и добиваются бенефициары девальвации, в числе которых и лица особо приближённые к особе. Есть, правда, робкая надежда, что хотя бы до конца апреля – середины мая резких движений не будет, чтобы не омрачать ни народного «волеизъявления», ни победоносного праздника. Но уж потом…

Остаётся уповать, что коронавирус обуздают раньше? А кто обуздает наших горе-стратегов?