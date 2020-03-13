Samsung показала новые аккумуляторные батареи для электрокаров

13.03.2020, 12:07, Разное

Компания Samsung представила новый твердотельный аккумулятор для электрокаров. К созданию уникальной батареи привлекли лучших специалистов.

По данным издания Nature Energy, специалисты Научно-исследовательского института Samsung в Японии создали уникальный состав, который позволяет накапливать энергию, оставаясь при этом безопасным. Технология также сделала аккумуляторы более долговечными, чем все их нынешние аналоги.

Благодаря особой структуре аккумуляторов их размер значительно меньше, чем у литиево-ионных. Плотность хранимой в них энергии существенно повысилась, за счет чего увеличился и ее объем. Специалисты Samsung отмечают, что для работы таких батарей необходимы новые средства защиты, разработка которых уже началась.

Особенностью новых аккумуляторов от Samsung является использование углерода и серебра. Тонкий слой Ag-C в 5 микрометров контактирует с накопительными материалами без использования лития. Это позволило уменьшить размер аккумулятора почти в два раза по сравнению с аналогами. По словам представителей Samsung, он будет использоваться в электрокарах нового поколения. Дата начала его серийного производства пока не известна.