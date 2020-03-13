Эксперты назвали 5 привычек, повышающих риск сердечного приступа

13.03.2020, 12:07, Разное

Заболевания сердечно-сосудистой системы — одна из основных причин смертей людей во всём мире. Данные проблемы могут провоцироваться рядом факторов, среди которых, как рассказали эксперты, 5 привычек, повышающих риск развития сердечного приступа.

Как показало проведённое учёными ещё 4 года назад исследование, здоровье главного органа человеческого организма и ротовой полости тесно взаимосвязаны. Поэтому несоблюдение правил гигиены и, к примеру, отказ от зубной нити, провоцируют размножение бактерий, что в свою очередь, повышает риск сердечного приступа.

Кроме того, увеличивает риск проблем социальная изоляция. У людей, предпочитающих проводить время не в компании, а в одиночестве, почти на 30% вырастает риск стенокардии. На 44% увеличивает риск сердечного приступа чрезмерный сон. Рекомендуемое специалистами время сна составляет 7-9 часов, а регулярное нарушение данного режима может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Также эксперты говорят, что сердечный приступ в большей мере грозит серьёзным людям, так как именно во время смеха улучшается кровоток и растяжение сосудов. И последняя привычка, повышающая риск сердечного приступа — недостаточное потребление жидкости. Вследствие этого в организме наблюдается небольшое обезвоживание, что негативно отражается на работе сердца и сосудов.