Мнение: Терешкову предлагают отправить “обратно в космос” – космобайка, как Терешкова в космос летала

13.03.2020, 12:06, Разное

Вспомним историю. Во время полёта Терешкова, и это пока что факты, не справлялась с заданиями по ориентации корабля. Позже выяснилось, что причина крылась в самом корабле. В ручном режиме корабль поворачивался в противоположную сторону в отличие от тренажёра, на котором училась первая женщина-космонавт. После полёта Терешковой С.П.Королёв сказал: «Пока я жив, ни одна гражданка в космос больше не полетит». Правда, в иных выражениях, если верить авиакосмосписцу Лукашевичу, который ранее работал, по его же заверениям, в центре полетов. Действительно, следующий полёт женщины в космос произошёл спустя 19 лет, когда Королёва уже не было в живых. Сначала немного лирики. Злые люди создали петицию “Предлагаем отправить Валентину Терешкову “обратно в космос”. Цитирую авторов: “Терешкова неоднократно говорила, что полет в космос — незабываемый опыт, который она пронесла через всю жизнь. Если вы хотите выразить свою признательность Валентине Владимировне — просто подпишите петицию”.

Итак, по воспоминаниям Лукашевича, “к первому в мире полету женщины в космос в СССР готовилось пять девушек: Татьяна Кузнецова, Ирина Соловьева и Валентина Терешкова (все призваны на срочную службу в армию приказом 13.03.1962), и Жанна Ёркина и Валентина Пономарева (приказом от 03.04.1962).

Инициатива по отбору женщин прошла мимо Сергея Павловича Королева и вызвала у него явное отторжение, но он был вынужден подчиниться “воле партии”.

27-29 ноября 1962 г. женская группа космонавтов сдала экзамены, к которым не была допущена только Кузнецова из-за проблем со здоровьем.

В своем дневнике руководитель подготовки космонавтов Н. П. Каманин отмечал, что

“…любая из космонавток может выполнить полет на корабле “Восток”. Из всех четверых только Терешкова не имеет высшего образования… Пономарева имеет более основательную теоретическую подготовку и способнее других… Соловьева по всем объективным данным наиболее физически и морально выносливее… Терешкова – активная общественница, способна хорошо выступать, пользуется большим авторитетом у всех, кто ее знает… У Ёркиной подготовленность по технике и физические возможности несколько ниже… но она настойчиво их улучшает…”

Терешкова нравилась Каманину, но окончательное решение о выборе женщины для первого полета в космос принимал лично Сергей Павлович Королев.

…Реально к полету в мае 1963 г. по разным причинам были готовы только три женщины: Терешкова, Пономарева и Соловьева. Перед заседанием Госкомиссии 10 мая 1963 г. Сергей Королев затребовал у медиков данные по менструальным циклам всех трех кандидаток. Из полученных им графиков выходило, что с медицинской точки зрения лететь должна Терешкова – это и было утверждено 10 мая в узком кругу. Так 16 июня 1963 г. Валентина Терешкова стартовала в космос на космическом корабле “Восток-6”.

Программа ее полета предусматривала 3-суточный полет, однако уже на следующий день с Терешковой случился нервный срыв, перешедший в истерику и панику. Она плакала, невнятно отвечала на вопросы с Земли и вообще вела себя неадекватно. Настолько, что после приземления на внутреннем стекле иллюминатора была обнаружена трещина от удара изнутри. Бортовой журнал она не вела, так как “сломались оба карандаша”. Было принято решение сократить продолжительность ее полета и посадить “Восток-6” на 49-м витке, но Терешкова не смогла вручную выполнить нужную ориентацию корабля для выдачи тормозного импульса, чем очень сильно напрягла Центр управления. На 45-м витке уже летавшие космонавты вместе с замом Королева по системам управления Раушенбахом все вместе инструктировали Валентину Терешкову, успокаивая ее по радиосвязи. Ей с трудом, отвязавшись от кресла, удалось построить нужную ориентацию и удерживать ее 15 минут, чего хватило для срабатывания тормозной двигательной установки. В ходе спуска Терешкова вместо того, чтобы передавать устный доклад на одной частоте, передавала информацию об ориентации корабля, включении и выключении двигателя и ходе спуска по азбуке Морзе “на ключе” по другой частоте – в итоге ее два часа искали, так как она приземлилась не в расчетной точке посадки.

После посадки Валентины Терешковой Сергей Павлович Королев, смачно выматерившись, поклялся: “Пока я жив, ни одной 3.14…. в космосе не будет!”. И слово свое сдержал, закрыв путь в космос более подготовленным и достойным Ирине Соловьевой и Валентине Пономаревой…”

Перед вами космобайка. Расценивайте как хотите. Валентина Терешкова сказала сегодня, что критикующие её поправку об обнулении президентских сроков не любят Россию. “Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, не хочу даже говорить”, — сказала депутат. Терешкова страну любит. Я тоже. Но и байки от реальных людей, которые говорят, что якобы там были мне тоже нравятся. Забавные. Правда – нет?

Ну и кстати, хватит травить Терешкову. Вы не правы. Поручили – сделала. Она – исполнительный человек со времён СССР, который вернулся. А как ещё не отдать страну всякой олигархической сволочи? Спят и видят.

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