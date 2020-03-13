Все регионы России приняли поправки к Конституции. За рекордные два дня

13.03.2020, 12:01, Новости дня

Все региональные законодательные собрания России поддержали законопроект о поправках в Конституцию РФ. В тексте говорится об обнулении президентских сроков Владимира Путина, о боге и “государствообразующей” роли русского народа, о закреплении МРОТ на уровне прожиточного минимума и о недопущении умаления подвига народа в Великую Отечественную войну.

На это у региональных парламентов ушло всего два дня, и это рекордный срок. Во время предыдущих изменений Конституции процесс занимал значительно больше времени.

Далее законопроект о поправках в Конституцию РФ направят в Конституционный суд. Общероссийское голосование по поправкам пройдет 22 апреля, этот день будет выходным. Проголосовать за поправки к Конституции можно будет только за все разом или против всех.

До этого изменения в Конституцию вносились трижды: один раз – в 2008 году, два раза – в 2014-м. В каждом случае между утверждением документа Советом Федерации и завершением голосования в регионах проходило не менее двух недель.