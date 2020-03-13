В Казахстане – первые два случая коронавируса

13.03.2020, 12:00, Новости дня

В Казахстане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

“Сегодня мы получили подтверждение у двух наших граждан. Они прибыли из Германии, у них выявлен коронавирус. Они госпитализированы в инфекционный стационар в Алматы. Клинические симптомы у этих лиц отсутствуют, чувствуют себя хорошо. Принимаются все необходимые меры”, – сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Заболевшие – граждане Казахстана, мужчина и женщина, они прилетели в страну из Германии двумя разными рейсами. Один из прибывших прилетел на борту частного самолета в ночь на 13 борта. Все находившиеся на его борту 12 человек, включая экипаж, были сразу же изолированы. Второй человек прилетел в ночь на 9 марта на самолете, на борту которого находились 75 человек. Пассажиры прошли через основной терминал.

Министр сказал, что предстоит выявить “всех контактных лиц” для их дальнейшей изоляции, прежде чем принимать решение о том, будут ли вводить в Алматы режим ЧС.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о реализации в стране специальных превентивных мер: из-за объявленной пандемии коронавируса отменены все массовые мероприятия, высшие учебные заведения переведены в режим онлайн-обучения, у школьников продлены каникулы до 5 апреля.