 

Мишустин и премьер Казахстана обсудили сотрудничество

13.03.2020, 11:59, Новости дня

Глава правительства Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, сообщила пресс-служба российского кабмина.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым предложил обсудить экономические последствия распространения коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

16.02 / Евросоюз признал неспособность отреагировать на большой кризис

16.02 / Команда Формулы-1 Даниила Квята Alpha Tauri показала машину на предстоящий сезон

13.02 / Госдума утвердила Гордеева на пост вице-спикера

05.02 / История карантинов: почему ограничения не всегда останавливают эпидемии?

06.02 / Сторонников Навального уличили в распространении фейков о коронавирусе

30.01 / DM – в отпуск на Луну — бывший астронавт уверен, что скоро это станет обычным делом

04.03 / Ученые рассказали о пользе проветривания комнат

30.12 / Так вот ты какой – театр в Китае?!

20.01 / Политика: Как будут голосовать за поправки в Конституцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика