Мишустин и премьер Казахстана обсудили сотрудничество
13.03.2020, 11:59, Новости дня
Глава правительства Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, сообщила пресс-служба российского кабмина.
«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым предложил обсудить экономические последствия распространения коронавируса.
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