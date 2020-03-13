Участники Little Big рассказали о давлении со стороны поклонников

13.03.2020, 11:59, Новости дня

Лидер группы Little Big Илья Прусикин рассказал о давлении со стороны поклонников в преддверии «Евровидения-2020».

Прусикин заявил, что коллектив испытывает давление фанатов по поводу будущих результатов конкурса, передает ТАСС.

Он отметил, что рад поддержке зрителей, но, по его мнению, не стоит возлагать такие серьезные надежды на победу: «Самая большая проблема для нас сейчас – что почему-то все считают Little Big какой-то панацеей. Это безумная ответственность. Поддерживайте нас, но не надейтесь так на победу, не нагнетайте».

Кроме того, Little Big признались, что подавали заявку на конкурс «по приколу», не надеясь на участие.

Своими соперниками на конкурсе коллектив считает исполнителей из Исландии, Литвы и Болгарии.

Между тем клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение», за девять часов посмотрели свыше 1 млн человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.

Ролик уже занимает первое место на вкладке «В тренде» видеохостинга.

Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы их представителя Дункана Лоуренса в 2019 году.

Первый канал выбрал петербургскую группу Little Big в качестве участника от РФ на «Евровидение-2020». Лидер группы Илья Прусикин пообещал удивить поклонников.

Телеведущая Тина Канделаки предсказала победу российской группы на конкурсе.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россию представят на «Евровидение» провинциальные гопники.