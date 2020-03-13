ФСБ задержала банду изготовителей поддельных документов для мигрантов

13.03.2020, 11:59, Новости дня

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье семерых участников преступной группировки и пресекли работу трех лабораторий по подделке документов для мигрантов, их доход за год превысил 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

«В ходе проведенных мероприятий задержаны семь активных участников этнической ОПГ, причастных к организации незаконного пребывания более тысячи иностранных граждан на территории РФ», – передает ТАСС сообщение УФСБ.

Также пресечена деятельность трех так называемых лабораторий (помещений с набором необходимого оборудования, образцами печатей и бланков), из которых изъяты поддельные миграционные документы, печати и штампы для проставления в национальные паспорта иностранцев отметок о пересечении границы России.

«Преступный доход этнической ОПГ за прошедший год составил более 10 млн рублей», – сообщили в УФСБ.

Напомним, в конце февраля в ЦОС ФСБ сообщили, что ФСБ пресекла в Московском регионе работу лаборатории по изготовлению поддельных документов для мигрантов, задержаны пять человек.