 

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

13.03.2020, 11:45, Разное

МЧС объявило в Москве оранжевый уровень погодной опасности. В столице ожидается сильный ветер, сообщает Национальная служба новостей.

Спасатели предупреждают, что порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду. Гостям и жителям города посоветовали быть бдительными и избегать нахождения рядом с деревьями и слабо укрепленными объектами. Ветер будет сопровождаться дождем и пониженным атмосферным давлением – 734 миллиметра ртутного столба.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Мнение: Приватизация на паузе. Зачем?

03.02 / В РФ от Apple и Google требуют обеспечить возможность удаления фирменных приложений

11.03 / Ученые: Чрезмерное употребление сахара приводит к нарушению сердечного ритма

02.02 / Кардиолог Константин Иванов опроверг мифы о вреде фитнес-браслетов

23.02 / Мнение: О грозной опасности для всего прогрессивного человечества

22.01 / Две женщины попали под колеса машины в Петербурге

13.02 / Жанна Эппле рассказала об изменах мужу с Валерием Гаркалиным во время своей беременности

20.02 / Список безвизовых стран для россиян пополнился

17.02 / В Кургане отказавшийся лечить пациентов врач отправился читать книгу

27.02 / «Я плохая девочка»: Анна Плетнева разыграла два VIP билета на концерт в Санкт-Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика