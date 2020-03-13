В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

13.03.2020, 11:45, Разное

МЧС объявило в Москве оранжевый уровень погодной опасности. В столице ожидается сильный ветер, сообщает Национальная служба новостей.

Спасатели предупреждают, что порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду. Гостям и жителям города посоветовали быть бдительными и избегать нахождения рядом с деревьями и слабо укрепленными объектами. Ветер будет сопровождаться дождем и пониженным атмосферным давлением – 734 миллиметра ртутного столба.