 

15 лет сторожит могилы хозяев: в России нашли самого верного пса

13.03.2020, 11:45, Разное

Журналисты нашли на кладбище в Подмосковье русского Хатико. Невероятно преданный пес не покидает могил своих кормильцев уже 15 лет, сообщает телеканал “Царьград”.

В начале 2000-х хозяева собаки разбились в аварии. Их родственники не захотели забрать питомца и привязали его к памятнику, установленному на месте смертельного ДТП. Местные жители отвязали зверя, однако приручить его не смогли. Они построили рядом с могилой утепленную будку и стали подкармливать собаку. Свидетели утверждают, что пес сторонится незнакомых и никому не доверяет, передает “Подмосковье сегодня”.



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