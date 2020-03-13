 

Новый кроссовер Hyundai Creta собрал свыше 10 тысяч предзаказов за неделю

13.03.2020, 11:42, Новости дня

Южнокорейский бренд Hyundai объявил о старте заказов на недорогой кроссовер Hyundai Creta еще 2 марта, однако всего за неделю в Индии собрали свыше 10 тысяч заявок.

Напомним,  с 7 марта на заводе в Индии уже приступили к сборке обновленного паркетника. Данный автомобиль имеет внешний вид, схожий с ix25. Салон кроссовера отличается вертикальным дефлекторов обдува, стильной приборной панелью, оригинальным рулевым колесом и усовершенствованным мультимедийным комплексом.

Кроме того, под капотом автомобиля использовали 1,5-литровый бензиновый агрегат, который имеет мощность 115 л.с. также клиенты смогут приобрести турбированную модификацию на 115 л.с. Новая модель имеет 7-ступенчатую роботизированную коробку передач.



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