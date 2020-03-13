 

Редкий «Запорожец» без пробега выставили на продажу

13.03.2020, 11:42, Новости дня

На известном сайте по продаже автомобилей появилось объявление о реализации уникального ЗАЗ-968М  1993 года выпуска.

В частности, особый интерес к данному экземпляру вызывает то обстоятельство, что автомобиль имеет минимальный пробег всего 211 километров. Первый и единственный владелец автомобиля “Запорожец” намерен получить с продажи редкого экземпляра 250 тысяч рублей. Данный автомобиль с момента покупки находился в гараже и изредка обкатывался.

По снимкам можно увидеть, что ЗАЗ-968М имеет оригинальный вид и безупречное состояние. Владелец указал, что модель продается с сервисной книгой, инструкцией и запасным колесом. Под капотом данного экземпляра установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 45 л.с.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Oppo раскрыла дизайн своих первых “умных” часов

17.01 / Пентагон: В результате иранского удара 8 января пострадали 11 американских военнослужащих

18.01 / Стратон, Хауля, Фиона. В Минюсте назвали самые популярные и редкие имена, которыми в 2019 году называли новорожденных

12.03 / Россия и Европа отложили на два года отправку совместной миссии на Марс

06.02 / По делу Майдана ГБР сообщило о подозрении бывшему следователю МВД

30.12 / Минпромторг назвал сроки поставок МС-21 зарубежным авиакомпаниям

06.03 / Исполнение «Ленинградской симфонии» 1942 года реконструировали в Самаре

28.01 / В Кремле не стали комментировать американскую «сделку века»

12.03 / Олимпийский огонь для ОИ в Токио зажгли в Древней Олимпии

20.01 / В «Единой России» предложили снизить платежи за ЖКХ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика