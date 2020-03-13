Редкий «Запорожец» без пробега выставили на продажу

13.03.2020, 11:42, Новости дня

На известном сайте по продаже автомобилей появилось объявление о реализации уникального ЗАЗ-968М 1993 года выпуска.

В частности, особый интерес к данному экземпляру вызывает то обстоятельство, что автомобиль имеет минимальный пробег всего 211 километров. Первый и единственный владелец автомобиля “Запорожец” намерен получить с продажи редкого экземпляра 250 тысяч рублей. Данный автомобиль с момента покупки находился в гараже и изредка обкатывался.

По снимкам можно увидеть, что ЗАЗ-968М имеет оригинальный вид и безупречное состояние. Владелец указал, что модель продается с сервисной книгой, инструкцией и запасным колесом. Под капотом данного экземпляра установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 45 л.с.