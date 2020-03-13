Мнение: Путин и коронавирус

13.03.2020, 11:35, Разное

Мог ли вернувшийся из Франции и отправленный на карантин депутат Госдумы заразить коронавирусом президента России? Этот вопрос сегодня много кого тревожит. Дело в том, что депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов перед тем, как отправиться на карантин, был на заседании 10 марта, когда в Госдуму приехал Владимир Путин и согласился обнулить свои президентские сроки.

Шеф ЛДПР Владимир Жириновский так переживает за здоровье Путина, что 12 марта на заседании Госдумы предложил лишить Катасонова депутатского мандата, за то, что тот не самоизолировался, вернувшись из Франции.

Но Жириновский напрасно так встревожился за здоровье Путина.

Владимир Белобородов, завкафедрой инфекционных болезней Боткинской больницы, доктор медицинских наук убежден, что за президента можно не волноваться: «Никакой [вероятности заражения Путина нет]. Существует правило шести дюймов: вирус распространяется [воздушно-капельным путем] на шесть дюймов, это примерно 15 сантиметров. Чтобы заразиться, нужен был близкий контакт, они должны были, например, целоваться. Есть несколько путей заражения: при кашле, за счет пыли и бытовой. Возможности заражения тут нет. Не переживайте, Путин будет вечен: его еще выберут, и он еще два срока отсидит» (отсюда).

На снимке: Владимир Жириновский (слева) предложил отправить на карантин весь ряд, на котором сидит Катасонов (на заднем плане). Фото отсюда.