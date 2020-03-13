«Запереть до ноября» – американские демократы боятся пускать Байдена на сцену

13.03.2020, 11:30, Новости дня

Кандидат в президенты США Джо Байден особенно популярен у тех избирателей, которые мало им интересовались, поэтому истеблишмент Демократической партии желает как можно меньше выпускать его на сцену, считает Fox News. Внутри партии уже звучат призывы отменить все будущие дебаты. И неудивительно: в любой момент Байден может допустить такой ляп, что электорат от него отвернётся, рассуждает телеведущий Такер Карлсон.

До выборов остаётся ещё 237 дней. В контексте президентской кампании это ужасно долго. В данный момент Джо Байден практически на пике своей популярности. И опросы, и результаты праймериз пока свидетельствуют о том, что Байден популярнее всего у тех избирателей, которые не слишком пристально следят за политикой и не очень-то много размышляли о предвыборной гонке. Им знакомо имя Байдена, они знают, что когда-то он работал на Барака Обаму, и знают, что он — не тот страшный радикал из Вермонта (Бернард Сандерс. — ИноТВ).

Так что на данный момент хитрость национального комитета Демократической партии заключается в том, чтобы ничего большего люди так и не узнали. Демократы были бы счастливы до самого ноября не выпускать Байдена из дома. Но нельзя: это слишком очевидно. Так что им придётся позволить ему вести предвыборную кампанию — в каком-то ограниченном объёме.

Каждый раз, когда Джо Байден выходит из машины, вся его кандидатура висит на волоске. Вдруг он начнёт хвастаться, что некогда ходил на Burning Man вместе с Мартином Лютером Кингом?* Перепутает свою жену с губернатором Орегона?** Пригрозит отправить полицейского в нокаут?*** Как знать, с Байденом возможно всё. И это заставляет их серьёзно нервничать.

Вчера вечером конгрессмен от Южной Каролины Джим Клайберн заявил, что национальному комитету Демократической партии следует немедленно вмешаться и отменить все дальнейшие дебаты.

ДЖИМ КЛАЙБЕРН, конгрессмен США: Если ночь окончится так же, как и началась, я думаю, нам пора закрывать эти праймериз, пора отменить оставшиеся дебаты. Потому что вы не добьётесь ничего, кроме неприятностей, если продолжите соревноваться, когда очевидно, что цифры не на вашей стороне.



«Нам надо заканчивать с этим прямо сейчас! Заприте его в подвале до ноября!»

И Клайберн знает, что говорит: математикой он владеет. На последних демократических дебатах Джо Байден говорил примерно одну седьмую часть общего времени. А на дебатах в это воскресенье он будет говорить приблизительно половину времени. И если вы Джо Байден, это много времени! Много возможностей до смерти перепугать потенциальных избирателей. А с точки зрения избирательного штаба Байдена, любые публичные выступления — это, скорее, минус.

Можете себе представить, как сегодня давят на Берни Сандерса, чтобы он вышел из президентской гонки прежде, чем что-либо из этого произойдёт. Сандерс пока не поддался. И можно понять, почему он не поддаётся. Байден с большой вероятностью станет выдвиженцем от партии, но пока таковым не является. На самом деле он собрал всего лишь чуть больше половины от большинства делегатов. Сандерс может пока оставаться в гонке.

И это не совсем безумная стратегия. На данном этапе, скажем честно, кто знает, что может случиться? Всякий, кто не допускает никаких сомнений в том, что Джо Байден станет кандидатом от Демократической партии в ноябре, последние четыре года явно не следил за американской политикой. Такова, похоже, позиция Берни.

БЕРНАРД САНДЕРС, сенатор, кандидат в президенты США: Дональд Трамп должен быть побеждён. И я сделаю всё, что в моих силах, чтобы это произошло. В воскресенье вечером, на первых в этой предвыборной кампании дебатах один на один у американского народа будет возможность посмотреть, кто из кандидатов имеет больше возможностей достичь этой цели.

Последний довод вполне справедлив: Америка имеет право увидеть, как Джо Байден отвечает на вопросы на сцене. Была бы воля этих пешек с кабельного телевидения, Байден уже был бы президентом, и без всяких выборов.

Но подождите секундочку! Не так быстро! Прежде чем принимать опрометчивые решения, которые могут навсегда изменить ход американской истории, давайте хорошенько посмотрим на кандидата-демократа, на предполагаемого выдвиженца. Он действительно к этому готов? В воскресенье мы будем иметь об этом более ясное представление.

Дата выхода в эфир 11 марта 2020 года.

* Фестиваль искусств Burning Man проходит с 1986 года; лидер движения за гражданские права чернокожих Мартин Лютер Кинг — младший был убит в 1968-м. Ведущий высмеивает привычку Джо Байдена хвастаться знакомством с великими людьми, а также его склонность путать имена людей, места и даты (прим. ИноТВ).

** На одном из предвыборных мероприятий Джо Байден перепутал свою жену со своей сестрой (прим. ИноТВ).

*** Джо Байден неоднократно допускал грубости в общении с избирателями, в том числе вызывал их помериться с ним силами (прим. ИноТВ).