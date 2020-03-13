Концертный тур Боба Дилана по Японии отменили из-за пандемии коронавируса

13.03.2020, 11:30, Разное

Организатор концертного тура американского исполнителя Боба Дилана в Японии компания Udo Artist объявила об отмене ранее запланированных выступлений. Решение принято в целях безопасности на фоне распространения пандемии коронавируса COVID-2019.

Концерты Боба Дилана запланировано должны были пройти в период 1-24 апреля текущего года в нескольких городах Японии. Сообщалось, что тур из полутора десятков выступлений завершится масштабным шоу в столице государства, однако сегодня, 13 марта, организаторы объявили об отмене концертов американского исполнителя. Возможно, сроки просто сдвинутся, но пока такое решение не принималось.

Представители Udo Artist принесли извинения фанатам звезды, напомнив, что со стороны властей прозвучали просьбы отменить массовые мероприятия, запланированные на март-апрель, из-за угрозы распространения провоцирующего смертельную пневмонию коронавируса. Кроме тура Боба Дилана в Японии отменяют также крупные спортивные и общественные мероприятия. На данный момент известно о приостановке национальных первенств по футболу, а турнир по сумо впервые за всю историю проводился без зрителей. Однако японские власти считают, что коронавирус не должен помешать в конце июля провести запланированную Олимпиаду-2020.