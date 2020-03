Том Хэнкс обратился к поклонникам после заражения коронавирусом

13.03.2020, 11:30, Новости дня

Голливудский актер Том Хэнкс впервые обратился к поклонникам после новости о заражении коронавирусом.

На своей странице в Instagram. он вместе с супругой поблагодарил поклонников, интересующихся его состоянием. Он отметил, что они находится в изоляции, чтобы не передать вирус окружающим.

По словам актера, австралийские врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Хэнкс призвал всех следовать советам экспертов и заботиться о своем здоровье.

«Помните, что, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут», – написал он.

Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us. We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Hanx

Публикация от Tom Hanks (@tomhanks) 12 Мар 2020 в 7:08 PDT

Ранее Том Хэнкс сообщил, что он и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.

Вирусолог оценил шансы Тома Хэнкса победить коронавирус.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала новый коронавирус пандемией.