«Может горы свернуть» — SCMP объяснила, почему Трамп в кризис борьбы с коронавирусом завидует Си Цзиньпину

13.03.2020, 11:30, Новости дня

В условиях вызванного коронавирусом дефицита масок Китай сумел оперативно переориентировать производство — благодаря как плановой экономике, так и мощному промышленному комплексу, от которого отказались многие западные страны. Аналитики South China Morning Post отмечают: должно быть, Дональд Трамп завидует Си Цзиньпину, ведь в демократической Америке так быстро действовать не получится даже в самой критической ситуации.



Reuters

Семейство Лю уже более 10 лет занималось производством подгузников и прочих товаров для детской гигиены в китайском городе Цюаньчжоу профинции Фуцзянь. Однако в феврале фирма занялась производством медицинских масок, отвела под них два новых конвейера и теперь вышла на объёмы в 200 тыс. единиц в день, пишет South China Morning Post.

По словам господина Лю, который попросил не разглашать его полного имени, решение перейти на столь востребованный в условиях вспышки коронавируса продукт в первую очередь мотивировано коммерческими целями. Однако всяческие государственные субсидии и льготы в виде, к примеру, сниженных налогов, сделали решение о переориентации производства очевидным.

Как отмечает издание, завод Лю — одно из множества предприятий по всему Китаю, которые в рамках масштабной государственной инициативы занялись производством дефицитных масок и прочих элементов медицинской защиты. Ещё до начала эпидемии Поднебесная и так штамповала по 20 миллионов масок в день — половину от мировых объёмов производства. Но, по официальным данным, уже 29 февраля Китай стал выпускать по 116 миллионов масок в день, включая одноразовые модели и продвинутые респираторы N95, разработанные американцами. Именно в такой маске в Ухань, откуда начал распространение вирус, приехал недавно председатель КНР Си Цзинпин.

По словам издания, таких впечатляющих результатов Китаю удалось добиться благодаря существенному сдвигу в промышленной политике, сравнимому с массовой переориентацией производства в военные годы. В этот раз Пекин выдал разнарядки по маскам многочисленным государственным предприятиям и оперативно запустил мощный китайский промышленный двигатель под общегосударственные нужды.

«Для меня это очень сильное преимущество Китая, скорость», — комментирует руководитель китайского филиала австрийского машиностроительного концерна Andritz Томас Шмитц. Он считает, что другие страны, которые ранее могли похвастаться очень сильным промышленным комплексом, потеряли такую способность к мобилизации.

В Китае к усиленному производству масок подключились все. Нефтяной гигант Sinopec занялся выпуском полипропилена, поливинила и прочих материалов для респираторов. Как писали китайские СМИ, масками занялось даже предприятие, на котором собираются истребители J-20, Chengdu Aircraft Industry Group. К инициативе, в которой задействовано более 2500 компаний, также подключались фабрики, занимающиеся сборкой iPhone, а также производители смартфонов Xiaomi.

«Результат очень напоминает военную мобилизацию производства, проходившую в середине прошлого столетия в США и Западной Европе, но сегодня, пожалуй, ни одна другая страна не смогла бы организовать столь стремительные изменения», — подчёркивает South China Morning Post.

Вот на что способна плановая экономика при сильной промышленной базе. По мнению газеты, эта ситуация заставляет задуматься о геополитических проблемах, которые возникли в отношениях между Пекином и остальным миром, в особенности Евросоюзом и США, за последний пару лет. На фоне других стран, которые в условиях кризиса здравоохранения пытаются хаотично реанимировать собственные производства, китайское «промышленное господство» выделяется особенно контрастно. И выходит, весь мир зависит от Поднебесной в плане жизненно важной продукции.

Так, власти Италии, второй после Китая страны по числу заражённых и умерших от коронавируса, заказывают у Поднебесной респираторы, маски, защитные костюмы и комплекты с тестами на инфекцию. Франция и Германия запретили экспорт собственных масок, потому что самим не хватает.

Сделка на поставку китайской продукции Италии показала, что Пекин становится «глобальным поставщиком товаров для общественного потребления, в то время как США не могут и не хотят лидировать» в этой сфере, считает эксперт Брукингского института Раш Доши. Китай сумел так быстро переориентировать производство на товары для борьбы с коронавирусом не только благодаря своей экономической модели, но и благодаря мощной промышленной базе, которая раньше была и у США. «Урок для Вашингтона заключается не в том, что нам нужно скопировать китайскую экономическую модель, а скорее в том, что мы должны более эффективно распоряжаться промышленной базой в основных секторах», — объяснил Доши.

В Америке зависимость от Китая у некоторых вызывает особое возмущение. Так, Майкл Эйнхорн, президент компании Dealmed-Park Surgical, занимающейся поставками медицинской продукции, заявил, что собственных масок в Америке нет, а от Китая точного ответа по срокам он добиться пока не может. «Здесь у всех всё заканчивается. Народ в больницах паникует. И мы хотим иметь возможность помочь нашим самым важным клиентам. Мы общаемся с больницами, в которых ничего нет, как такое могло произойти в Соединённых Штатах в 2020 году?» — поделился Эйнхорн.

Учитывая, что число заражённых коронавирусом в Китае стремительно растёт, легко предположить, что в скором времени Пекин, как и с Италией, со всеми начнёт заключать сделки на поставку медицинской продукции, отмечает South China Morning Post.

Всемирная медицинская ассоциация уже обратила внимание на то, что кризис коронавируса должен стать «тревожным сигналом» для всех стран, поскольку он покажет уязвимые элементы в уровне подготовки к чрезвычайной ситуации. Ожидая, что спрос на маски в ближайшем будущем будет лишь расти, ряд международных компаний, к примеру, австралийская Eagle Health с производством в Китае, тоже набирают обороты. В США тем временем, по данным Bloomberg, есть лишь 1% масок от необходимых 3,5 млн, которые потребуются, когда коронавирус распространится.

Во время президентских выборов 2016 года Дональд Трамп обещал поставить на ноги американский промышленный комплекс и вернуть рабочие места из Китая в США. И хотя американский лидер развязал масштабную торговую войну с Китаем, текущий глобальный кризис с масками показал, как непросто будет изменить ситуацию с господством Поднебесной над глобальным производственным процессом, пишет газета.

По данным СМИ, сегодня Дональд Трамп рассматривает возможность задействовать закон о военном производстве, согласно которому в чрезвычайной ситуации правительство может поручить компаниям переключиться на производство необходимой продукции. Кроме того, американские власти планируют начать активно закупать маски за рубежом, чтобы стимулировать производителей в США.

Однако все эти меры не дадут Трампу такой же власти над отечественной промышленностью, которой располагает Си в Китае. По мнению Гарри Бродмана из консалтинговой фирмы Berkeley Research Group, в условиях демократии, как в Америке, оперативно справляться с кризисом президенту очень сложно. «Поэтому, думаю, Трамп смотрит на Си с завистью, потому что тому не надо заботиться о несогласных или демократических интересах. Мне кажется, Трамп вообще больше предпочитает формат двусторонних отношений. Мы это наблюдали и в первой фазе переговоров по торговой сделке, и в обсуждении закупок между государствами. Именно поэтому ему нравится иметь дело с Путиным и Си — потому что любой из них может горы свернуть. По-моему, Трамп очень завидует такой возможности», — полагает аналитик.