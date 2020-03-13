 

Samsung бесплатно дезинфицируют фирменные смартфоны в России

13.03.2020, 11:30, Разное

В Samsung запустили услугу по бесплатной дезинфекции фирменных смартфонов в России. Это поможет избавиться от любых микробов на технике не подвергая её опасности из-за использования неправильных чистящих средств.
На фоне распространения коронавируса по странам в Samsung решили немного обезопасить своих пользователей серии Galaxy и запустили специальную услугу по дезинфекции всей линейки. Для этого используется воздействие ультрафиолетовым излучением, полностью уничтожающим все виды опасных бактерий. В Samsung не сомневаются в безопасности этого метода для самого устройства, так как перед введением проводились неоднократные тесты. Таким образом, пользователь может не волноваться за свой смартфон и быть уверенным в его чистоте после проведения процедуры.

Для того, чтобы воспользоваться специальным предложением от Samsung, достаточно обратиться с соответствующей просьбой в дилерский центр. Услуга по дезинфекции доступна не только обладателям фирменных смартфонов серии Galaxy, но и владельцам часов и наушников из той же линейки. Процедура полностью бесплатна и действует на территории всей России.



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