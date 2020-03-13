 

В Татарстане ввели особый режим из-за угрозы коронавируса

13.03.2020, 11:28, Новости дня

Республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса по поручению Рустама Минниханова ввел в Татарстане особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«Международные спортивные мероприятия перенесены до более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации, спортивные матчи будут проводиться без участия зрителей, культурные мероприятия перенесены на более поздние сроки. Запланированные гастрольные концерты возможны лишь при условии, что организаторы будут строго соблюдать весь перечень требований для обеспечения безопасности людей и лично будут нести полную ответственность за здоровье зрителей», – передает «Татар-информ» слова Галимовой.

Также Минниханов отменил все зарубежные командировки представителей органов государственной власти. Аналогичная рекомендация доведена до руководителей предприятий республики, всех работодателей.

Сотрудники штаба по борьбе с распространением коронавируса в Татарстане рекомендовали всем, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи инфекции, сообщить сотрудникам Роспотребнадзора информацию о месте, датах пребывания и возвращения, а также контактную информацию. Для этого в республике создана круглосуточная горячая линия: +7(843)296-02-24.

В случае проявления симптомов недомогания в обязательном порядке рекомендовано обращаться за консультацией к врачу.

В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / ООН ожидает миллионы «климатических беженцев», и их нельзя будет «отправить обратно»

21.02 / УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы

13.02 / Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак

20.01 / Автоновости: Продажи премиальных машин в России растут, несмотря ни на что

15.02 / Лавров обменялся со Столтенбергом рукопожатием, а с Педерсеном шутками

07.01 / Зариф отреагировал на отказ в выдаче визы США

03.03 / Кандидат от “Слуги народа” снялась с выборов в Раду в округе №179 в пользу экс-главы Харьковской ОГА Светличной

17.01 / Снежана Бабкина постриглась

15.01 / Экономика: Сделка с США может стать самоубийством для Китая

11.02 / Хачанов переиграл Фоньини на старте турнира в Роттердаме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика