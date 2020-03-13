Бывший хабаровский чиновник приговорен по делу «Азия леса»

13.03.2020, 11:28, Новости дня

Центральный районный суд Хабаровска назначил условный срок бывшему зампредседателя правительства Хабаровского края Василию Шихалеву, который является фигурантом дела компании «Азия лес».

«Назначить четыре года и шесть месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Считать наказание условным», – передает ТАСС решение судьи Алексея Будаева.

С Шихалева также будет взыскано в счет возмещения ущерба более 77 млн рублей.

20 марта 2019 года Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева по делу о превышении должностных полномочий. Кроме того, был арестован второй фигурант дела – крупный лесопромышленник Александр Пудовкин. Ущерб, причиненный государству, оценивается в 1 млрд рублей.