 

Бывший хабаровский чиновник приговорен по делу «Азия леса»

13.03.2020, 11:28, Новости дня

Центральный районный суд Хабаровска назначил условный срок бывшему зампредседателя правительства Хабаровского края Василию Шихалеву, который является фигурантом дела компании «Азия лес».

«Назначить четыре года и шесть месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Считать наказание условным», – передает ТАСС решение судьи Алексея Будаева.

С Шихалева также будет взыскано в счет возмещения ущерба более 77 млн рублей.

20 марта 2019 года Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева по делу о превышении должностных полномочий. Кроме того, был арестован второй фигурант дела – крупный лесопромышленник Александр Пудовкин. Ущерб, причиненный государству, оценивается в 1 млрд рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Луганск ответил на призыв Лондона к Москве прекратить отправку гумконвоев в Донбасс

07.02 / Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов задержан за хищение более 6 млрд рублей

26.02 / МИД назвал противоправной политику США по односторонним санкциям

06.02 / Time разместил на обложке изображение лидера Китая в медицинской маске

29.01 / “Я не помню”: обвиняемый в жестоком убийстве предпринимателя отрицает свою вину

03.01 / Венедиктова планирует подать на рассмотрение Зеленскому новую структуру ГБР

18.02 / “Котов убивали”: планировавшие теракт в Керчи подростки тренировались на животных

04.01 / Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

22.01 / Суд ввел начальную процедуру банкротства в отношении основателя «Нового потока»

10.02 / “Они его покрасят”. Брэд Питт посвятил актерскую премию “Оскар” своим шестерым детям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика