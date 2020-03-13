Антитеррористическая операция началась на востоке Турции

13.03.2020, 11:28, Новости дня

Министерство внутренних дел Турции приступило к проведению антитеррористической операции «Капкан-8» в провинциях Агры, Карс и Ыгдыр, сообщили СМИ.

Как передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство, операция пройдет в районах Чемче, Мадур и предгорьях Агры при участии спецподразделений жандармерии и полиции соседней провинции Эрзурум.

В ней будет задействовано более 1 тыс. спецназовцев из 62 оперативных групп МВД.

«Капкан-8» – одна из серии антитеррористических операций, начатых в январе 2020 года. Они направлены на нейтрализацию находящихся в пределах Турции членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую власти страны признают сепаратистской террористической организацией.