Закаты, рассветы: Бен Аффлек и Ана де Армас на пляжной прогулке в Коста-Рике

13.03.2020, 11:26, Разное

В киносфере нередко бывает так, что романтические отношения, в которые играют актеры на съемках того или иного фильма, затем превращаются из ненастоящих в самые что ни на есть реальные и искренние. Так произошло и у Бена Аффлека с Аной де Армас: в фильме “Глубокая вода”, мировая премьера которого состоится только в ноябре, они сыграли супружескую пару, а теперь объявили всему миру о своем настоящем романе. Так, на днях они были замечены вместе на Кубе, откуда родом Ана. А теперь стало известно, что Бен и Ана переместились из жаркой Кубы в не менее жаркую Коста-Рику. Новые фотографии папарацци в качестве доказательства прилагаются.

На свежих снимках Бен и Ана запечатлены во время прогулки по пляжу на закате. Они идут по кромке берега в обнимку, о чем-то разговаривают, смеются, а Бен время от времени снимает свою возлюбленную на фотоаппарат.

Они, без сомнения, настоящая пара, – рассказал очевидец этой прогулки изданию E! News. – Они целовались, не выпускали друг друга из объятий, обменивались влюбленными взглядами и постоянно фотографировались. С лица Бена не сходила улыбка. Он по уши влюблен в Ану. Они сняли дом на берегу океана. Погода довольно жаркая, и вечером они решили немного освежиться на прогулке. Они каждый день выходят посмотреть на закат. Кажется, они очень счастливы друг с другом.

Ана де Армас получила широкую известность в Голливуде, сыграв симпатичную латино-американскую сиделку в фильме “Достать ножи” и получив за эту роль номинацию на “Золотой глобус”. А скоро на экраны выйдет новый Бонд с ней же в главной женской роли. До переезда в США девушка агента 007 строила карьеру в Испании, снявшись там в популярном молодежном сериале “Черная лагуна”. В начале карьеры кубино-испанская звезда два года была замужем за актером Марком Клотетом, с которым рассталась в 2013 году, а в 2018-м встречалась с кубинским художником Алехандро Пинейро Белло.

Сможет ли амбициозная восходящая звезда заменить Бену главную женщину в его жизни – Дженнифер Гарнер, о разводе с которой, как он недавно рассказывал в интервью The New York Times, он до сих пор жалеет – покажет время. Тем более, что быть с Беном – означает постоянно вытягивать его из передряг.

Я довольно долго был в норме. Но когда все случилось, когда мой брак распадался, я стал пить больше и больше. Это был 2015-2016 год. Мое пьянство, конечно, создало еще больше проблем в браке. Самое большое мое сожаление сейчас – это развод.

По словам актера, стыд, который он испытывал тогда перед детьми, отравлял его жизнь как яд. Когда Бен принял решение избавиться от пагубной зависимости, Дженнифер лично возила его на лечение в реабилитационный центр. Последний раз в рехабе Бен был в 2018 году, тогда он провел там 40 дней.

Мне не особо полезно зацикливаться на неудачах, рецидивах и самобичевании. Люди компульсивного типа поведения, которым я и являюсь, чувствуют себя лучше, увлекаясь едой, алкоголем, азартными играми, сексом или чем-то еще. Но в конечном счете это делает жизнь хуже. Вы делаете все, чтобы дискомфорт исчез, а он нарастает. Это порочный круг. Я допустил много ошибок, я сожалею обо всем, что сделал. Но важно взять себя в руки, вынести из этого урок и двигаться вперед,

– говорил Аффлек в интервью.