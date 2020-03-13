Мнение: Россия и Турция согласовали военные вопросы

13.03.2020, 11:20, Разное

Министерство обороны Турции объявило, что переговоры военных делегаций Турции и России достигли успеха "в большой степени".

Были согласованы в практическом отношении:

1. Режим наблюдения за прекращением огня в Идлибе.

2. Совместное патрулирование М-4 (без особых подробностей, как именно это будет реализовано).

Ряд моментов по другим вопросам еще не согласован до конца и консультации по ним будут продолжены.

Турция подтвердила, что перемирие в целом работает, но оставляет за собой право вернуться к активным действиям, если оно будет нарушено. Выводить войска из Идлиба Турция пока не собирается. Вместе с тем, Турция рассчитывает, что перемирие будет длительным.

По-прежнему непонятно, что будет с куском территории между российской зоной ответственности к югу от трассы М-4 и линией фронта проходящей через северные районы равнины Аль-Габ и фронт Хаззарин-Кафр-Набл.

PS. В соседнем Ираке США в отместку за обстрел базы Таджи ночью бомбили иранских прокси в центральном Ираке (заявлено уничтожение 5 складов боеприпасов, штаб одной из бригад "Хашд-Шааби" и попутно раздолбали аэропорт в Кербелле. Приведет ли это к прекращению обстрелов американского посольства в Багдаде и американских военных баз – ну разумеется нет. При этом стоит помнить, что в большинстве своем в результате таких атак гибнут не иранцы, а иракцы, что в в долгосрочной перспективе усиливает поддержку действий Ирана и ведет к росту антиамериканских настроений.

PS2. Американскую базу K-1 снова обстреляли ракетами.