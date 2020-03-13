Российская журналистка рассказала об увольнении по обвинению в харассменте

13.03.2020, 11:11, Новости дня

Журналистка «Радио Свобода» Нина Давлетзянова, которую обвинили в харассменте, планирует обратиться в суд с целью защиты деловой репутации и требует от издания компенсацию морального вреда.

Обвинения в адрес журналистки прозвучали еще осенью 2019 года. Тогда главред московского бюро «Радио Свобода» Евгения Назарец сделала Давлетзяновой письменное предупреждение о нарушении трех статей внутреннего кодекса. Ее обвинили в харассменте в отношении 26-летнего сотрудника редакции Антона Порваткина. Давлетзянова свою вину отрицала.

В интервью RT журналистка рассказала, что ее без предупреждения уволили в октябре 2019 года, отправив документ о расторжении договора «Почтой России».

Давлетзянова рассказала, что она работала журналистом-телевизионщиком, а Порваткин устроился работать на радио. По ее словам, это один из тех людей в офисе, с кем у нее был минимум общения.

«У нас народ пересекался на офисной кухне, когда пили чай. Антон поначалу сам заходил на кухню, когда я там была, и пытался общаться со мной. Уверена, что инициатива в общении исходила от него», – отметила она.

Позже, по ее словам, «он начал вести себя странновато: изображать обиженного, не здороваться, складывалось ощущение, что ему просто нужно было спровоцировать ситуацию».

При этом Давлетзянова уверена, что ее журналистские расследования никак не могли косвенно или напрямую навредить Порваткину, и он не мог быть материально заинтересован в том, чтобы ее уволили с «Радио Свобода».

«Один раз я спросила у него на кухне: «Почему ты не здороваешься?». Он ответил: «Я никогда не прощаю». И удалился», – рассказала журналистка.

По ее словам, «ему не особо хотелось общаться. Кажется, ему нужно было изобразить, что между нами есть какой-то конфликт».

Журналистка отметила, что в редакции у нее со всеми были хорошие отношения, «многие понимали абсурдность ситуации, но предпочитали помалкивать. Некоторые хихикали. Сплетни «сарафанным радио» распространились». По словам Давлетзяновой, после увольнения она больше не общалась с Порваткиным.

«У нас уже два иска в Тверском суде. О трудовых отношениях и деловой репутации. И Антон даже ни разу не появлялся там, на судебных заседаниях. А его адвокат говорит, что его невозможно найти, потому что якобы он фрилансер, не бывает в офисе. Что, конечно, очень странно. Я его всегда во второй половине дня видела на работе своими глазами», – отметила она.

Журналистка намерена добиться признания, что у них с Порваткиным были исключительно трудовые отношения, а также требует от издания компенсации морального вред.

«Мне это все глубоко противно. Я впервые в жизни обратилась в суд, мне тяжело все это вести, да и дорого, но раз начала, надо вести дело до конца», – заключила она.

Давлетзянова переехала в Москву из Челябинска и работала в редакции интернет-издания с 2015 года.