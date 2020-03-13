 

Российская журналистка рассказала об увольнении по обвинению в харассменте

13.03.2020, 11:11, Новости дня

Журналистка «Радио Свобода» Нина Давлетзянова, которую обвинили в харассменте, планирует обратиться в суд с целью защиты деловой репутации и требует от издания компенсацию морального вреда.

Обвинения в адрес журналистки прозвучали еще осенью 2019 года. Тогда главред московского бюро «Радио Свобода» Евгения Назарец сделала Давлетзяновой письменное предупреждение о нарушении трех статей внутреннего кодекса. Ее обвинили в харассменте в отношении 26-летнего сотрудника редакции Антона Порваткина. Давлетзянова свою вину отрицала. 

В интервью RT журналистка рассказала, что ее без предупреждения уволили в октябре 2019 года, отправив документ о расторжении договора «Почтой России».

Давлетзянова рассказала, что она работала журналистом-телевизионщиком, а Порваткин устроился работать на радио. По ее словам, это один из тех людей в офисе, с кем у нее был минимум общения.

«У нас народ пересекался на офисной кухне, когда пили чай. Антон поначалу сам заходил на кухню, когда я там была, и пытался общаться со мной. Уверена, что инициатива в общении исходила от него», – отметила она. 

Позже, по ее словам, «он начал вести себя странновато: изображать обиженного, не здороваться, складывалось ощущение, что ему просто нужно было спровоцировать ситуацию».

При этом Давлетзянова уверена, что ее журналистские расследования никак не могли косвенно или напрямую навредить Порваткину, и он не мог быть материально заинтересован в том, чтобы ее уволили с «Радио Свобода». 

«Один раз я спросила у него на кухне: «Почему ты не здороваешься?». Он ответил: «Я никогда не прощаю». И удалился», – рассказала журналистка. 

По ее словам, «ему не особо хотелось общаться. Кажется, ему нужно было изобразить, что между нами есть какой-то конфликт». 

Журналистка отметила, что в редакции у нее со всеми были хорошие отношения, «многие понимали абсурдность ситуации, но предпочитали помалкивать. Некоторые хихикали. Сплетни «сарафанным радио» распространились». По словам Давлетзяновой, после увольнения она больше не общалась с Порваткиным. 

«У нас уже два иска в Тверском суде. О трудовых отношениях и деловой репутации. И Антон даже ни разу не появлялся там, на судебных заседаниях. А его адвокат говорит, что его невозможно найти, потому что якобы он фрилансер, не бывает в офисе. Что, конечно, очень странно. Я его всегда во второй половине дня видела на работе своими глазами», – отметила она. 

Журналистка намерена добиться признания, что у них с Порваткиным были исключительно трудовые отношения, а также требует от издания компенсации морального вред. 

«Мне это все глубоко противно. Я впервые в жизни обратилась в суд, мне тяжело все это вести, да и дорого, но раз начала, надо вести дело до конца», – заключила она. 

Давлетзянова переехала в Москву из Челябинска и работала в редакции интернет-издания с 2015 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Australian Open выиграла 21-летняя американка российского происхождения

05.02 / В Госдуме рекомендовали принять поправки о применении к бизнесу статьи УК об ОПГ

14.02 / СБУ сообщила о задержании мужчины, который распространял в соцсетях сепаратистские материалы

17.02 / Власти Коста-Рики объявили о задержании крупнейшей в истории страны партии кокаина

28.01 / ЕС расширил антироссийские санкции, число жертв коронавируса в Китае превысило 100. Главное за день

17.02 / Появились рендеры нового смартфона Samsung в высоком разрешении

12.01 / Единственная иранская олимпийская медалистка уехала из страны

06.02 / Греф оценил влияние коронавируса на мировую экономику

13.02 / Главный санврач Петербурга подала в суд на сбежавшую из карантина пациентку

12.03 / Ученые рассказали о необходимости повышения тестостерона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика