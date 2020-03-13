VOAэкспресс 12 марта 2020

13.03.2020, 11:10, Новости дня

Коронавирус COVID-19

Президент Трамп объявил об ограничении въезда в США лиц из 26 европейских стран (запрет не распространяется на несколько государств, в числе которых – Великобритания и Ирландия ) с целью положить конец распространению коронавируса. Запрет на авиаперевозки введен на 30 суток, начиная с пятницы, 13 марта.

После того, как Трамп запретил въезд в страну из Европы, фьючерсы на американские биржевые индексы во второй раз за неделю достигли минимально допустимого предела колебаний.

В четверг президент США заявил, что не беспокоится по поводу риска заражения коронавирусом после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, у одного из помощников которого был диагностирован вирус. Трамп ужинал с Болсонару в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич в прошлую субботу.

А еще в четверг:

📍 Джо Байден и Берни Сандерс отменили встречи с избирателями из-за коронавируса.

📍 Количество смертей от коронавируса в США достигло 40 (по состоянию на 19:00 по вашингтонскому времени).

📍 Национальная ассоциация студенческого спорта отменила все спортивные мероприятия.

📍 Главная лига бейсбола США (MLB) отложила начало сезона.

📍 Парки развлечений Disneyland и Universal закрыты.

📍 Аргентина запретила полеты из США.

📍 Бродвейcкие шоу отменены.

📍 Музеи Смитсоновского института в Вашингтоне закрыты для посещения.

Что экономисты и политологи думают о коронавирусе и действиях правительств стран мира по борьбе с ним?

📍 По мнению обозревателей, мир стоит на пороге следующего экономического кризиса сродни финансовому кризису 2008 года.

📍 Необходимо усилить международную координацию в борьбе с коронавирусом.

Удар США по проиранским группировкам

В четверг вечером на юге Ирака военные самолеты США нанесли удары по пяти целям боевиков из группировок, поддерживаемых Ираном.

Удары были ответом на ракетный обстрел иракской базы, на которой размещены американские военнослужащие и силы международной коалиции.

США считают, что за той атакой, в результате которой погибли два американца и британский солдат, стоят поддерживаемые Ираном группировки.

Воздушные удары, осуществленные при поддержке британских военных, были направлены против террористической группировки «Катаиб Хезболла». Целью стали объекты, на которых, как предполагается, хранились ракеты, использованные при нападении на силы коалиции в среду.

Санкции

Соединенные Штаты в четверг ввели санкции в отношении еще одного подразделения «Роснефти» в связи с тем, что компания способствует финансированию режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

В черный список Министерства финансов попала базирующаяся в Швейцарии компания TNK Trading International. Ранее санкции были введены в отношении компании Rosneft Trading SA, которую обвинили в оказании поддержки венесуэльскому нефтяному сектору в нарушение американских санкций.

Проекты «Голоса Америки»

«Голос Америки» продолжает проект «Она». Нашей сегодняшней героине всего 24 года, но она уже успела войти в историю. За сто лет существования журнала «Нью-Йоркер» иллюстратор Лиз Монтегю стала первой афроамериканкой, чьи работы были опубликованы на страницах еженедельника.