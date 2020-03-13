Пентагон рассматривает любые варианты действий после атаки в Ираке

13.03.2020, 11:10, Новости дня

Министр обороны Марк Эспер заявил в четверг о том, что Пентагон «рассматривает любые варианты действий» для ответа на ракетную атаку против иракской базы, на которой размещены американские военнослужащие и силы коалиции. США считает, что за атакой стоят поддерживаемые Ираном группировки.

«США не потерпят нападений на наших людей, наши интересы или наших союзников, – заявил Эспер журналистам в Пентагоне. – Мы должны привлечь виновных к ответственности. Нельзя стрелять по нашим базам, убивать и ранить американцев и не понести за это ответственности.

В среду в результате ракетной атаки на Кэмп Таджи, военную базу, расположенную к северу от Багдада, были убиты два американских и один британский военнослужащий, ранения получили 14 американцев, британцев и поляков.

Боевики из группировок, поддерживаемых Ираном, выпустили в направлении военной базы около 30 ракет «Катюша», 18 из которых достигли цели и нанесли ущерб военным объектам.

Эспер рассказал, что в среду он обсудил атаку с президентом Дональдом Трампом, однако не стал уточнять, о каких именно возможных ответных мерах шла речь во время беседы с Верховным главнокомандующим. Трамп, выступая в четверг на пресс-брифинге в Белом доме, также не стал говорить о том, каким может быть ответ США.

Генерал Кеннет МакКензи, командующий Центральным командованием США, которое ведает военными операциями США на Ближнем Востоке, рассказал на заседании Комитета по вооруженным силам Сената, что обстоятельства атаки все еще расследуются, добавив, что единственной силой, ранее проводившей огневую атаку подобногом масштаба против сил США в Ираке, является террористическая группировка «Катаиб Хезболла».

Впрочем, генерал армии Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов в беседе с журналистами, спросившими его о том, кто осуществил атаку, заявил: «Мы можем [сказать], но не будем. Мы знаем с большой долей уверенности, но мы не будем говорить об этом публично в данный момент».

В четверг представители «Катаиб Хезболла» одобрительно отозвались об атаке на «Кэмп Таджи», однако не стали брать на себя ответственность за нападение.

«Да будут благословенны те, кто осуществил эту высокоточную джихадистскую операцию», говорится в заявлении группировки, переведенном аналитической группой SITE Intelligence.

Администрация президента Ирака осудила террористическую атаку в своем заявлении в четверг, подчеркнув необходимость найти виновных.