 

Учёные: Опасность ибупрофена может быть выше, чем предполагалось ранее

13.03.2020, 11:07, Разное

Параллельные исследования, проведённые американскими и датскими учёными, показали, что опасность приёма ибупрофена выше, чем предполагалось ранее. Препарат по-разному влияет на организмы женщин и мужчин, а у последних может привести к снижению потенции и повысить риск бесплодия.
Исследователи из Калифорнийского университета в рамках проводимой работы ежедневно в течение недели вводили лабораторным грызунам ибупрофен. Количество препарата было эквивалентно приёму взрослым человеком 400 мг болеутоляющего и жаропонижающего средства. По итогам эксперимента выяснилось, что ибупрофен оказывает негативное влияние на метаболизм витаминов, гормонов, аминокислот, выработку внутри клеток реактивного кислорода и перекиси водорода, что повреждает печень больше, чем предполагалось ранее. Кроме того, у подопытных грызунов-самцов снижалась активность цитохрома Р450, что может замедлять расщепление параллельно принимаемых препаратов и задерживать их в организме мужчин.

Датские учёные в результате исследования выяснили, что ибупрофен особенно опасен для мужчин, так как негативно воздействует на вырабатывающие тестостерон железы. Как следствие возможны проблемы со снижением либидо, потенции и повышением риска бесплодия. Исходя из этого специалисты рекомендуют умеренно принимать болеутоляющие препараты, в том числе и ибупрофен, и не применять при «терпимых» болях.



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