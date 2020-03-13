 

Леонид Агутин опубликовал редкий снимок старшей дочери

13.03.2020, 11:07, Разное

В день рождения старшей дочери Полины российский певец Леонид Агутин опубликовал её фото, сопроводив его трогательными словами. Певец пожелал своей любимой девочке «солнышка побольше» и удачи в жизни.
24 года назад она появилась на свет в союзе певца и балерины Марии Воробьевой. Родители вскоре расстались, создав новые семьи, а Полина осталась с мамой. Слова Агутина, обращенные к дочери, полны любви и искренней нежности. Отец гордится, что она выросла человеком, открытым для мира и людей, способным отдать «кусочек сердца каждому, кто в тебе нуждается». Любящего родителя всегда волновало окружение ребенка, но, к счастью, « с людьми, кажется, пока везёт», — информирует Леонид Агутин.

Между первой и второй его дочерью Елизаветой разница в возрасте составляет всего лишь три года. Девушки поддерживают родственные отношения, шлют поздравления с праздниками, хотя встречаются не очень часто. Младшая девочка родилась в семье знаменитого певца и его не менее известной супруги Анжелики Варум.



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