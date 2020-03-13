Вопрос дня: Как правильно соблюдать режим самоизоляции?

13.03.2020, 10:59, Новости дня

5 марта московские власти издали указ «О введении режима повышенной готовности» в связи с возможным распространением коронавируса. Одним из главных пунктов документа стало обязательство для горожан, прибывших из ряда конкретных стран, «самоизолироваться» на 14 дней – со дня возвращения в Россию. В других регионах таких жестких мер пока нет.

После прибытия из каких стран нужно запереться дома?

На сайте Мосгорздрава в списке значатся Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания. Ведомство ссылается на перечень столичного управления Роскомнадзора, который появился в СМИ 6 марта. Однако уже 8 числа появились данные еще о четырех государствах, в изначальном списке не значившихся – это США, Норвегия, Швейцария и Великобритания. По телефону горячей линии газете ВЗГЛЯД пояснили, что на 12 марта домашний карантин нужен только для посещавших семь изначально значившихся в перечне стран.

Что же касается остальных – то есть прибывших из США, Швеции, Швейцарии или Конго, например – отовсюду, где был зарегистрирован хотя бы один случай заражения, то им нужно позвонить в городской Депздрав по номеру 8-495-870-45-09, сообщить о своем прибытии и оставить свои контакты. Список стран можно проверить, например, здесь.

Собственно, то же самое нужно сделать приехавшим из «критических» стран вроде Ирана или Италии. Но в отличие от всех прочих им придется пойти на самоизоляцию.

Что такое самоизоляция?

Сначала приведем несколько основных ее правил, озвученных Мосгорздравом, а затем уже разберем спорные моменты. Итак, главное:

– Сразу после приезда запереться дома и позвонить на горячую линию, где сообщить о стране, которую вы посещали, и оставить свой номер телефона.

– Выгонять родных из квартиры не обязательно, достаточно следовать правилам гигиены: носить маску, мыть руки и прочее.

– На работу, в школу или вуз ходить нельзя. Берите больничный.

– Также нельзя ходить в магазины, на рынки, гулять с собакой. Выносить мусор тоже не рекомендуется. Пользуйтесь курьерами или перепоручите все это близким.

Основной посыл – сидите дома, вообще никуда не выходите.

Просто сидеть дома?

Не совсем. Если никаких тревожных симптомов вроде повышения температуры, слабости или одышки вы у себя не обнаружили, после звонка на горячую линию вам придется ежедневно сообщать о своем состоянии в районную поликлинику. По телефону.

То есть проверять меня на коронавирус никто не будет?

Проверить могут. Но судя по всему, это ждет прежде всего тех, кто мог контактировать с зараженными – например, летевших с ними на одном рейсе. Вообще в советах Мосгорздрава есть белые пятна – например, там говорится о том, что врача на дом нужно вызывать прежде всего при наличии симптомов вируса, но также упоминается, что «исследование человека без симптомов» тоже проводится, причем дважды. Вероятно, решение о необходимости анализов будет принимать поликлиника.

Что касается вида анализов – прежде всего это мазки из носа и рта.

А что насчет контактов с окружающими? О них придется сообщать?

Нет, если у вас нет симптомов вируса. То есть не придется вспоминать таксиста, который вез вас из аэропорта, или кассира в метро, у которого вы покупали билет. То же касается и членов семьи – им изолироваться не нужно, если симптомов у вас нет. Но все же в Мосгорздраве рекомендуют сохранять полную автономность, читай – остаться одному.

А как же контакты с курьерами?

Согласно официальной позиции, ничего страшного в них нет. Если исходить из заявлений Мосгорздрава, пока у вас нет симптомов, заразить вы сотрудников служб доставки не сможете. Но даже если сможете, такой вариант будет лучше похода на рынок или в магазин. В том числе потому, что и самого курьера отыскать затем будет совсем не сложно.

А если у меня появились симптомы?

Тогда сразу вызывайте врача на дом – самому в поликлинику идти запрещено. Если вдруг у медиков возникнет подозрение на коронавирус, вас отправят в одну из трех московских больниц – ИКБ №1, №2 или в новый медицинский комплекс в Коммунарке. Если результат окажется положительным, придется все же вспомнить все свои контакты за последние дни.

Симптомов нет. Кто и как будет следить за моей самоизоляцией?

Эти обязанности возложили на полицейских. Смотреть за вами они будут через системы видеонаблюдения, которые сейчас есть едва ли не в каждом подъезде. Но и жалобы соседей, несомненно, сотрудники правоохранительных органов тоже рассмотрят.

И какое наказание?

Прежде всего – принудительный переезд в изолятор в одной из инфекционных больниц. Кроме того, есть две статьи КоАП, которые могут применяться в данном случае. Первая – ст. 6.3, говорит о нарушении «санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и предполагает от 100 до 500 рублей штрафа. Вторая – ст. 19.5, касается «невыполнения в срок законного предписания» какого-либо надзорного органа – Роспотребнадзора, например. Там штраф от 300 до 500 рублей. Именно по этой статье оштрафовали недавно «самоизолированного» москвича, выносившего мусор на улицу. Полицейские заявили ему, что видео с камеры у домофона сопоставили с фото его загранпаспорта, и система обнаружила сходство на 75%. На основании этого и назначили штраф.

Кроме этого, в Мосгорздраве говорили и о возможной уголовной ответственности, ссылаясь на статью 236 УК РФ. Она предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы за «нарушение санитарно-эпидемиологических правил». На срок до года ограничить свободу могут за намеренное массовое заражение, лишить свободы на пять лет – если кто-то в результате ваших действий еще и умер. Однако с учетом того, что путь передачи вируса отследить довольно трудно, следствию, уверены юристы, будет довольно сложно доказать прямую связь между конкретным человеком и массовым заражением от него. Также придется доказывать, что источник болезни болезни знал о ней, знал о требуемом режиме самоизоляции – и, вероятно, в ряде случаев и это может быть затруднительным. Но в целом это довольно реальный сценарий – при наличии необходимых доказательств.

Могут ли мне продлить домашний карантин?

Могут. В указе московской мэрии говорилось о 14 днях с момента прибытия в Россию, Мосгорздрав же уже пишет о 14 днях с момента пересечения границы «критической» страны. То есть не совсем ясно, как считать тем, кто, например, побывал в Италии, затем на неделю задержался в Швейцарии, и только потом вернулся в РФ – ждет ли их всего неделя карантина, или же все равно нужно две. Самым простым видится выход с первым вариантом. Продлить карантин могут, если выяснится, что вы контактировали с зараженным после возвращения – тогда отсчет пойдет уже от момента последнего контакта с ним.

Возместят ли потерю части зарплаты, если пришлось брать больничный?

Нет, не возместят. Все будет согласно обычному порядку во время болезни. Так что единственный вариант – работать удаленно, если такая возможность есть.

Так только в Москве?

Да. Но это обусловлено как числом жителей в целом, так и числом заболевших – из 34 случаев заражения в РФ 19 приходятся на 12-миллионную столицу. В остальных регионах прибывшим из семерки «критических» стран достаточно связаться с местным управлением Роспотребнадзора, сообщить о своей поездке и оставить контакты. Самоизоляция не обязательна, запереться дома рекомендуют только при появлении первых симптомов. В случае добровольной самоизоляции больничный вам, вероятнее всего, не дадут – для этого изначально нужно распоряжение региональных властей.

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