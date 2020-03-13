 

ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей

13.03.2020, 10:59, Новости дня

Центробанк в рамках упреждающих мер продал валюту на внутреннем рынке на 3,6 млрд рублей, следует из данных регулятора.

Такой же объем валюты с расчетами ЦБ продал 11 марта, передает ТАСС. 

Регулятор начал «упреждающие продажи» иностранной валюты на внутреннем рынке «в рамках реализации механизма бюджетного правила». Эти операции будут проводиться с учетом фактически складывающейся цены на нефть и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле.

Банк РФ отмечает, что финансовая система страны сейчас готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах. Регулятор внимательно следит за развитием ситуации на финансовом рынке, передает РИА «Новости».

«В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной», – говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что ЦБ уже принял ряд мер для стабилизации ситуации и смягчения негативных эффектов для финансовой системы и экономики. 

«Банк РФ имеет полный набор инструментов для поддержания финансовой стабильности и готов их оперативно задействовать, если этого будет требовать ситуация», – подчеркнул регулятор.

Между тем цены на нефть ускорили рост до 3% после сильного падения ранее из-за опасений за баланс предложения и спроса на рынке нефти после срыва сделки ОПЕК+. 

По данным на 10.09 (мск) цена на нефть марки Brent росла на 3,01%, до 34,22 доллара за баррель. 

Стоимость нефти марки WTI поднималась на 3,02%, до 32,45 доллара за баррель. С начала недели котировки потеряли около 20-25%.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.



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