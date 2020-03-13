Закон о внесении изменений в Конституцию поддержали все регионы

13.03.2020, 10:59, Новости дня

Законодательные собрания всех 85 регионов РФ приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.

При этом позволяющий направить закон в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений минимум – 57 субъектов – был достигнут еще 12 марта, передает ТАСС.

В данный момент закон поддержали все регионы страны, в которых проводилось обсуждение.

В пятницу рассмотрение предлагаемой поправки к Конституции провели парламенты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы, последними голосовали депутаты парламента (Госсовета – Хасэ) Адыгеи, которые одобрили закон 45 голосами «за», двое из 47 депутатов воздержались.