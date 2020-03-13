 

Вандалы повредили памятник «Катюше» в Электростали

13.03.2020, 10:59, Новости дня

Вандалы повредили памятник миномету «Катюша» в Электростали, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

«По факту повреждения памятника дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», – передает РИА «Новости» слова Петровой.

Мемориал расположен на аллее Героев в Электростали.

Полицейские проводят опрос свидетелей и очевидцев, а также мероприятия, которые помогут установить и задержать подозреваемых.



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