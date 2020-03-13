Вандалы повредили памятник «Катюше» в Электростали
13.03.2020, 10:59, Новости дня
Вандалы повредили памятник миномету «Катюша» в Электростали, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
«По факту повреждения памятника дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», – передает РИА «Новости» слова Петровой.
Мемориал расположен на аллее Героев в Электростали.
Полицейские проводят опрос свидетелей и очевидцев, а также мероприятия, которые помогут установить и задержать подозреваемых.
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