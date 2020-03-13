 

Железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи восстановят к концу апреля

13.03.2020, 10:55, Новости дня

Железнодорожное сообщение между Сочи и Краснодаром восстановят до конца апреля. В настоящий момент в трехкилометровом железнодорожном тоннеле между Туапсе и Горячим Ключом идут ремонтные работы. Из-за этого расписание поездов и их маршруты значительно поменялись. Часть составов отменены, а другие пустили по альтернативной ветке, передает ГТРК "Кубань".

В настоящий момент в тоннеле начали укладывать железнодорожный путь. Сварочные работы идут с утра и до самого вечера, заливают бетон. Большая часть рабочих приехала на стройку вахтовым методом.

Напомним, Лысогорский тоннель проложили еще в 1978 году. Как поясняют специалисты, из-за сложных горно-геологических условий и электро-химической коррозии объект давно был изношен и нуждался в обновлении.

По планам, завершится капремонт 21 апреля. К этому моменту восстановят прежнее расписание поездов, и маршруты их следования.

Текст:

ГТРК "Кубань"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / ЕС может ввести санкции против РФ и Китая за кибератаки – СМИ

18.01 / Компания Mitsubishi выпустит обновленный внедорожник Xpander

18.01 / Путин поддержал проект ОНФ по запуску приложения «Помощь для ветеранов»

26.02 / Аваков – Суркову: Шавка, пытающаяся гавкать на слона. Не шумите, сударь!

10.03 / Банду похитителей икон задержали в Подмосковье

04.01 / Беларусь и РФ договорились о поставках нефти в январе

20.02 / Минтруд предложил увеличить финансирование программы маткапитала

27.02 / Вопрос дня: Сколько известно пригодных для жизни планет?

05.03 / Неуловимый Джо. Как Байден стал основным кандидатом от демократов в президенты США

31.12 / Сотрудники «Sputnik Эстония» решили уволиться из-за угроз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика