 

Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61

13.03.2020, 10:55, Новости дня

Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.

Курс рубля по-прежнему будет во многом зависеть от цены нефти. По оценке Goldman Sachs, текущие цены на нефть в ближайшие полгода могут находиться на низком уровне, но потом вернутся к прежним уровням в $50 и даже выше до $60 за баррель.

Так, уже через год курс российской валюты вырастет до 68 рубля за доллар, а через 2,5 года – до 61 рубля.

Днем ранее, 12 марта, курс доллара в РФ превысил отметку 75 рубля за доллар, а цены на нефть рухнули до $33 за баррель. Сегодня цены на нефть растут на 3-4% и превысили $34 за баррель европейского сорта Brent.

До начала марта 2020 года — до момента, когда Саудовская Аравия объявила ценовую войну на рынке нефти, — нефть стоила около $50 за баррель, а курс доллара держался около 61-64 руб./$.

По оценке экономистов "Альфа-Банка", с которой ознакомились "Вести.RU", снижение цены нефти на каждые $10 с барреля снижает курс рубля на 5 руб./$. Если цены на нефть сохранятся на уровне примерно $35 за баррель в ближайшем будущем, то курс доллара закрепится у отметки 75 руб., прогнозируют экономисты "Альфа-Банка".



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