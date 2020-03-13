Мнение: Надвигающийся мировой кризис: как его пережить?

13.03.2020, 10:54, Разное

Понедельник 9 марта вполне заслуженно может получить статус «черного». Начатая без объявления «нефтяная война» рискует опустошить не только резервы ФНБ, но и кошельки простых россиян.

Ряд экспертов дают нашей стране запас прочности в 6 лет низких цен на нефть, но так ли это на самом деле?

Следует отметить, что время для выяснения, кто на свете всех главнее на нефтяном рынке, выбрано крайне неудачно. Против всех участников рынка действует сразу несколько негативных факторов.

Во-первых, это эпидемия коронавируса, признанная накануне пандемией. Она уже поразила крупнейшую в мире производственную экономику КНР, теперь перебралась в Европу, и первые зараженные появились в России.

Во-вторых, сыграл негативную роль отказ российского руководства от сделки ОПЕК+ по ограничению добычи. Немедленно против нашей страны объединились ближневосточные государства. Саудовская Аравия резко нарастила объемы добычи, начав продавать ее со скидками. К ней присоединились Кувейт, ОАЭ и Ирак. Это уже сейчас дало серьезнейший эффект, несмотря на то, что сделка ОПЕК+ действует до 1 апреля.

В-третьих, неожиданно, но вполне закономерно прилетел еще один «черный лебедь». После объявления пандемии коронавируса президент Дональд Трамп принял решение закрыть на 1 месяц Соединенные Штаты для Европы, сделав исключение для Британии. Это еще более снизило нефтяные котировки.

Иначе говоря, в мировой экономике начинается «идеальный шторм», из которого смогут выплыть «не только лишь все». Нам, россиянам, более всего интересно, что же будет с Родиной и с нами. А переживать, к сожалению, есть из-за чего. Кризис моментально выявил все слабые стороны отечественной экономики, ориентированной на экспорт углеводородов.

Произошло падение цен на нефть, а к ним, напомним, привязаны цены «Газпрома» на газ. Доходы монополиста уже обвалились на фоне аномально теплой зимы и переизбытка «голубого топлива» в Европе. Через несколько месяцев произойдет корректировка экспортных контрактов госкорпорации в меньшую сторону. За счет кого «национальное достояние» компенсирует потери, догадаться нетрудно.

Власти сильно рассчитывают на запасы ФНБ. Подсчитано, что потери бюджета при низких нефтяных котировках составят до 2 миллиардов долларов в месяц. Накопленных средств может хватить на 6 лет. Правда, эти оптимистичные выкладки не учитывают того, что вскоре придется вновь спасать кого-то из отечественных олигархов, пострадавших от кризиса.

Что касается бюджета отдельно взятых россиян, то все еще менее оптимистично. Увидев 9 марта цены на евро и доллар, многие наши соотечественники побежали в обменники скупать валюту даже по невыгодному курсу. Экономисты не рекомендуют сейчас торопиться с этим, однако они же советуют по возможности приобрести дорогостоящие импортные товары: автомобили, бытовую технику, гаджеты.

Причина проста: треть всех товаров в потребительской корзине россиян являются импортными. Подорожает из-за подскочивших евро и доллара не только техника, но и продукты питания, лекарства, косметика, авиационные билеты, услуги турагентств. Автодилеры сообщают о повышенном интересе граждан к машинам, новым и подержанным, которые хотят купить «по старым ценам».

Весьма вероятно, что банки отреагируют на финансовые трудности потребителей повышением кредитных ставок. Из-за этого менее доступными станут дорогостоящие покупки, например, недвижимость по ипотеке. Понятно, что на помощь ФНБ отдельно взятый россиянин полагаться не может, придется как-то выкручиваться самостоятельно.

Создается впечатление, что наши геополитики не слишком хорошо просчитали последствия своего нефтяного демарша, где-то хода на полтора вперед. Не исключено, что груз одномоментно свалившихся проблем на фоне «конституционной реформы» понудит власти страны вернуться за стол переговоров с ОПЕК+.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/190219.html