Мнение: Опасный жириновец из Парижа

13.03.2020, 10:45, Разное

Жириновец Катасонов, который вернувшись из Франции, не сел в карантин, а ходил в Госдуму, готовый кандидат для уголовной статьи по коронавирусу. Он ведь мог заразить не только своих коллег-депутатов, в частности, престарелого лидера партии Жириновского (с перепуга тот требует лишить Катасонова мандата). Но, о ужас, страшно подумать, зараза могла коснуться самого Путина!

Ведь, как выясняется, Катасонов был в Думе в тот день, когда туда так опрометчиво приезжал президент!

«Я не думаю, что подверг опасности президента. Всё-таки я сижу достаточно далеко — на галёрке».

А если подверг? А вдруг ненароком столкнулся с бабушкой-космонавтом Терешковой? И ее поправка об обнулении, заманившая Путина на Охотный ряд, – результат воздействия вируса?

Если так, не только Катасонова в изолятор, но и немедля уволить всех, кто допустил угрозу жизни государя. Лишить мандатов. Не только ослушника, но и Жириновского, Володина – всех!

Россия замерла в тревожном ожидании: как там царь?

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