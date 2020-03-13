Американские фондовые биржи закрылись крупнейшим падением индексов с “черного понедельника” 1987 года

13.03.2020, 10:39, Новости дня

Американские фондовые биржи закрылись крупнейшим падением индексов с “черного понедельника” 1987 года, когда промышленный индекс Dow Jones просел максимально за всю его историю – на 22,6%.

Индекс S&P 500 упал на 9,51%, Dow Jones – на 9,99%, а Nasdaq – на 10,48%. Сильнее всего упали акции нефтяных компаний.

Сразу после открытия бирж индексы упали на 7%, после чего торги приостановили на 15 минут. В ходе торгов Федеральная резервная система США объявила о поддержке американского рынка на 1,5 триллиона долларов, после чего фондовый рынок ненадолго прекратил падение.

Как пишут местные СМИ, падение акций усилил запрет на въезд в США из стран Евросоюза из-за распространения коронавируса. Также биржевые индексы снижаются на фоне падения цен на нефть. Так, нефть марки Brent на торгах в Лондоне стоит 32,84 доллара за баррель (−8,98%).

Накануне Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что Саудовская Аравия планирует продавать свою нефть Arab Light Европе по $25 за баррель и утроить поставки.