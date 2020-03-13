 

Доктор Мясников назвал способы защититься от вирусов без лекарств

13.03.2020, 10:31, Разное

Знаменитый российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о способах защититься от вирусов без лекарственных препаратов. По словам медика, для этого следует придерживаться здорового образа жизни и укреплять иммунитет, сообщает РИА ФАН.

Мясников обратил внимание, что эти вещи взаимосвязаны: вредные привычки и малоподвижный образ жизни значительно ослабляют иммунитет. Его подрывают и хронические заболевания. Не менее важно повысить качество сна и правильно питаться, а также делать прививки: доктор уверен, что лекарства не способны заменить вакцины.



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