 

В Китае стартовали продажи Oppo Find X2 и более совершенной модели X2 Pro

13.03.2020, 10:30, Разное

В Китае официально стартовали продажи смартфона Oppo Find X2 и более совершенной модели X2 Pro. Базовая версия устройства доступна по цене 782 доллара или 57 тыс. рублей.
Oppo Find X2 представляет флагман с довольно большим 6,6-дюймовым экраном и разрешением 3168 на 1440 точек. Главным его отличием является частота обновления в 120 Гц, что позволяет добиться максимальной плавности картинки при работе с телефоном. За достойные показатели производительности ответственен процессор Snapdragon 865, а вот количество ОЗУ разнится в зависимости от версии. Для Oppo Find X2 доступны 8 Гб оперативной и 128/256 Гб собственной памяти. Во втором случае цена составит 853 доллара (63 тыс. рублей). Модель X2 Pro доступна только с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб флеш-памяти и обойдётся такая покупка в 995 долларов (73 тыс. рублей).

В остальном обе модели Oppo не сильно отличаются. Обе имеют поддержку сетей 5G и работают под управлением Android 10 с оболочкой ColorOS 7.1. Также у них есть тройная основная камера с 48 основным объективом и телевиком с матрицей 13 Мп. В обычном Find X2 широкоугольный модуль имеет 12 Мп, а вот в более дорогой версии 48 Мп. Немного отличаются и аккумуляторы. Они могут похвастаться быстрой зарядкой мощностью 65 Вт, но вот в случае с Oppo Find X2 покупатель получает объём 4200 мАч, а в версии Pro он увеличен до 4260 мАч.



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