После массовой драки у ТЦ в Петербурге возбудили дело

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13.03.2020, 10:28, Новости дня

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после группового конфликта у торгового центра на Лиговском проспекте в Петербурге, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») по факту группового конфликта на Лиговском проспекте», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

Там добавили, что вечером в четверг в полицию поступило несколько сообщений о драке около торгово-развлекательного центра на Лиговском проспекте.

«На место незамедлительно прибыли полицейские. Задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства несколько человек в возрасте от 18 до 35 лет. Одному из участников инцидента потребовалась помощь медиков», – рассказали в пресс-службе. Полиция устанавливает всех участников конфликта и его причины.

По данным местных СМИ, у ТЦ «Галерея» подрались уроженцы Дагестана и Узбекистана, был госпитализирован дагестанец с колото-резаным ранением левого бедра.

Ранее драка между охранниками и посетителями произошла в ТЦ в Петербурге.



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