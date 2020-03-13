Российский ученый назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

13.03.2020, 10:28, Новости дня

Ситуация с распространением коронавируса Covid-19 в мире может стабилизироваться к июню-июлю, сообщил руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

Шестопалов заявил, что, по его прогнозу, «в мире распространение затихнет к июню-июлю». Он напомнил, что «в Китае пик заболеваемости был пройден еще 2 февраля», передает «Интерфакс».

Ученый отметил, что, судя по данным о заболеваемости и смертности, новый вирус в 10-15 раз менее патогенный, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии (SARS) в 2002-2003 годах и ближневосточного респираторного синдрома в 2012-2015 годах.

«Эти вирусы (коронавирусы) есть всегда, даже в обычной структуре ОРВИ всегда присутствует два Human Coronavirus, соответственно, может появиться еще один», – отметил он, добавив, что в ситуации с Covid-19 «примерно 50% паники».

Кроме того, на данный момент «значительно выросло качество диагностики, поэтому и выявляемость вируса достаточно высокая».

При этом, отметил ученый, смертность от Covid-19 за все время распространения инфекции – около 5 тыс. человек – сопоставима с количеством людей, умирающих в мире от туберкулеза за один день. При этом он несопоставим с обычным гриппом: «США отчитались, что от гриппа скончалось только в этом году 75 тыс. человек».

Отдельного эпидемиологического расследования требует ситуация в Италии, хотя и там, по некоторым данным, жертвами болезни в основном становятся пожилые люди.

Ранее ВОЗ объявила пандемию коронавируса. После власти Китая заявили о прохождении в стране пика эпидемии коронавируса.

При этом в заражении провинции Ухань коронавирусом МИД Китая заподозрил американских военных.

В КНР также предположили, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.