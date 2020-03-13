Развод Лолиты отложили из-за коронавируса

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13.03.2020, 10:28, Новости дня

Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе певицы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым из-за карантина ее адвоката.

Представители Милявской заявили ходатайство об отложении дела в связи с тем, что адвокат Сергей Жорин вернулся в начале марта из Италии и до сих пор находится на карантине.

«Отложить заседание на 27 марта в 12.00», – передает РИА «Новости» решение судьи Галины Графовой.

В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Ранее иммунолог рассказала, как защититься от коронавируса в общественном транспорте.



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