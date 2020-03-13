 

ВСУ обстреляли район разведения сил в Донбассе

13.03.2020, 10:11, Новости дня

Украинские силовики обстреляли участок разведения сил в Донбассе в районе Петровского, сообщил представитель ДНР в cовместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что обстрел произошел в 7.25 пятницы. Бойцы ВСУ применили стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы, передает ТАСС. 

Ранее ВСУ обстреляли окраины Донецка и Горловки из минометов. 

Напомним, накануне украинские силовики вернулись на позиции разведения сил в Донбассе. В конце февраля на Украине заявили о мощной подготовке к обострению в Донбассе.



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