Путина покоробили слишком высокие зарплаты глав ряда госкомпаний

13.03.2020, 10:11, Новости дня

Президент Владимир Путин признался, что его коробит и задевает ситуация, когда руководство госкомпаний получает крайне большие зарплаты.

Президент сообщил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», отвечая на вопрос, как соотносится высокий уровень зарплат таких топ-менеджеров с тем, что они работают в государственных компаниях и получают деньги из бюджета, что его самого это «задевает и коробит».

Глава государства отметил, что это можно объяснить общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня.

«Не так все просто, как казалось бы на первый взгляд», – констатировал российский лидер.

Он добавил, что говорил на этот счет с самими топ-менеджерами, которые пояснили, что «нанимают большое количество иностранных специалистов, они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда».

По словам Путина, госкорпорации «вынуждены их брать и платить им зарплату», адекватную рыночной, при этом соблюдая определенную разницу между уровнем доходов начальников и подчиненных. Он добавил, что нигде в мире руководитель не получает меньше своих работников.

Президент привел аналогию с зарплатами военных и гражданских летчиков, когда труд пилотов пассажирских авиалиний стал оплачиваться выше просто потому, что авиакомпании стали брать на работу иностранцев: «Вынуждены были брать пилотов иностранных компаний, особенно имеющих опыт работы на «Боингах», на европейских машинах. Вынуждены были повысить им уровень заработной платы под европейские и американские стандарты».

Теперь, по его словам, военные летчики с удовольствием уходят на должность второго пилота в гражданскую авиацию, потому что в армии они стали получать меньше.

Президент отметил, что это «сразу перекосило рынок труда».

Напомним, в ноябре Forbes назвал отрасли с самыми высокими зарплатами начальства: в 2019 году средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в РФ возросла почти в полтора раза – до 3,28 млн долларов.