В мире: Итальянцы находят в трагедии повод для оптимизма

13.03.2020, 10:11, Новости дня

Жители Италии стали главными свидетелями и жертвами распространения коронавируса в Европе – на их ежедневную жизнь и болезнь, и борьба с ней повлияли больше всего. Что переживают в данный момент столкнувшиеся с эпидемией итальянцы, как рассказывают о своем опыте, что происходит в больницах – и почему они видят в происходящем повод для оптимизма?

Италию закрыли на карантин. Опустели улицы, магазины, бары, стадионы. Людское общение переместилось из реальной сферы в виртуальную. Увеличился обмен сообщениями в соцсетях, мессенджерах, выросло количество комментариев под публикациями СМИ, бесед по телефону. Как себя чувствует население Италии в новой реальности?

«В госпитале – жуткая картина»

Лука Францезе, известный неаполитанский актер, снявшийся в сериале «Гоморра», разместил в интернете видео, в котором рассказывает, что ему пришлось провести несколько часов над телом умершей старшей сестры. Глядя прямо в объектив камеры, Лука со слезами на глазах восклицает: «К нам никто не пришел на помощь. Италия бросила нас!». На заднем плане за спиной актера было видно лежащее на кровати неподвижное женское тело. Это его сестра – Тереза.

Тереза страдала эпилепсией, а несколько дней назад у нее обнаружились симптомы гриппа. Лука позвонил семейному врачу, но тот отказался прийти, пока Тереза не сдаст тест на COVID-19. Состояние больной быстро ухудшалось, возникло удушье – брат ради спасения сестры делал ей искусственное дыхание «рот в рот». Несколько раз Тереза начинала дышать, потом снова затихала. В конце концов умерла.

Но злоключения Луки на этом не кончились. «Я вызвал службу по чрезвычайным ситуациям. Они приехали, констатировали смерть. Но не могли забрать тело – надо было сначала провести анализ на коронавирус. Необходимых препаратов и инструментов у спасателей не оказалось. Только через несколько часов пробы были взяты, и мы вместе с подъехавшими родственниками остались дома с мертвой сестрой», – рассказывает Францезе.

Он позвонил в несколько похоронных бюро, чтобы забрали тело. Во всех компаниях ритуальных услуг ответ был один: пока не будет на руках результата анализа – не поедем. Результаты пришли на следующий день: тест показал наличие коронавируса у Терезы.

«Я решил сам себя посадить на карантин, – говорит Лука. – После искусственного дыхания у меня точно есть коронавирус. Выходить из дома – значит, заразить кого-то еще». Полиция пытается определить, как Тереза заразилась. А Лука переживает за престарелых родителей – они ведь тоже были в контакте и с ним, и с ней.

Корреспондент итальянского портала bergamo.corriere Магдалена Бербенно рассказывает печальную историю жителя городка Альбино Луки Каррары, потерявшего обоих родителей в один день с интервалом в несколько часов.

«Да, я все понимаю, они были очень пожилыми, – говорит убитый горем мужчина. – Папе было 86, маме – 82. Они прожили вместе 60 лет. Долго и счастливо и умерли в один день, как говорят в сказках. Вирус косит людей в возрасте. Но отец-то не был дряхлым – в свои 86 он не знал, что такое поход к врачу». Каррара говорит, что «все развивалось, как уже много раз было описано – восемь дней у них держалась температура под 39 градусов. Врач к ним не ходил – наверное, медики сейчас перегружены».

«В субботу мне удалось добиться, чтобы приехала скорая. Их увезли в госпиталь имени папы Иоанна XIII. Но я понимал, что уже бесполезно, хотя все равно пытался их поддерживать. Знаете, как тяжело говорить «все будет хорошо» умирающим. Это святая ложь, но легче-то не становится, – говорит Лука. – В госпитале – жуткая картина. Беспорядок, суета. Врачи не знают, куда размещать больных – не хватает коек. Им приходится выбирать, кого принимать: берут помоложе – у них есть шанс выжить. Старикам отказывают».

Каррара сокрушается, что его даже не оповестили: отвезут ли тела родителей на кладбище или вначале кремируют. «Сомневаюсь, что мы сможем как-то поучаствовать в похоронах. Вся семья – я, жена, дети – все мы сидим дома. Жесткий карантин», – заключает Лука, написавший на своей страничке в Facebook: «Дорогие папа и мама, я надеюсь, что у вас там, на небесах, все хорошо – и вы сидите, обнявшись».

«Как в американской страшилке»

Недостатка в комментариях под репортажами из больниц и с улиц нет. Читатель, зарегистрировавшийся под ником pere.bou_5262, сокрушается: «Думаю, что случаев заражения намного больше, чем нам сообщают, то есть в реальности картина куда хуже, чем нам ее показывают».

Ему вторит пользователь gorgonzola: «В Италии ситуация все более апокалиптическая. Больницы, у которых больше нет достаточных средств реанимации, вынуждают своих медицинских работников делать выбор: например, в зависимости от возраста пациентов определять, кого они попытаются спасти … или приговорить к смертной казни. Посмотрите видео врачей и медсестер в слезах, которые говорят, что «мы должны были выбирать между мужчинами 60 лет и 40 лет, и мы решили спасти 40-летнего».

«В Риме – из того, что я мог видеть сегодня утром – есть чувство беспокойства, улицы менее многолюдные, резко сократился поток прохожих, люди более внимательны», – признается Лукас Дуран, журналист «Радио Ватикана».

«Как странно ощущать, что все находятся на карантине, или почти все. Улица, на которой я живу, обычно очень оживленная. Сегодня утром здесь никого нет. Люди осознали, что всё серьезно, даже если в супермаркетах была небольшая паника», – издание Le Parisien приводит слова Франко Маселли, журналиста из Рима.

«Вынужденная мера понятна, необходимо действовать, нельзя допустить, чтобы больницы больше не могли лечить людей… Правительство хочет предотвратить распространение этой болезни на юге страны (где население, как правило, старше, а больницы хуже), ведь там ситуация будет еще серьезнее», – признается Маселли.

Автору этой подборки удалось связаться со знакомой россиянкой, проживающей и работающей в Риме. Приводим письмо дословно (сохранена стилистика и пунктуация из мессенджера):

«В Италии все так, как показывают по тв. Выходить на улицу только с заявлением. В другой город тоже. Только по болезни / работе / личной какой-то необходимости. Сметают все в магазинах. Пускают по 5 чел. Но вроде пока продукты есть. Фургоны разгружают. Общее состояние тревоги какой-то …от неизвестности. По городу пока у меня лично не проверяли документы и бумаги. Подозреваю, что на выезде контроли и на вокзалах… Я даже не думала, что такое произойдет. Как в американской страшилке. И все дома остались без работы. Кому-то оплатят… кому-то нет».

«Все будет хорошо!»

Впрочем, есть и позитив. За два первых дня всеобщего карантина итальянцы научились заражать друг друга не только вирусом, но и оптимизмом. На заборах стали появляться листы бумаги, на которых крупными разноцветными буквами: Andrá tutto bene! (все будет хорошо).

«Постить слова поддержки в соцсетях – конечно, неплохо. Но вывешивать пожелания «в живом виде» – это воздействует на человека сильнее, реальная бумага кажется ему теплее, душевнее, что ли. С точки зрения психологии такое дает больший эффект», – говорит в интервью Corriere Della Sera Мауро Саррика, профессор социальной психологии университета Sapienza Università di Roma.

Перечень баннеров огромен. Главным образом поддерживают врачей, хотя и пациентов не забывают. Самый свежий – перед госпиталем в Конельяно: «Гордимся вами!!! Спасибо».

У больницы Сан-Джерардо в Монце: «В это трудное время, наши герои – это вы». Напротив входа в госпиталь Алессандро Мацони в Лекко: «В эти черные дни, врачи и медсестры – настоящие герои». На парковке у больницы Викомоскано в Кремоне: «Врачи, медсестры и весь персонал, СПАСИБО». На стенах клиник Маджоре и Сант-Орсола в Болонье: «Сегодня, как никогда, гордимся вами».

Листочки позитива плодятся как грибы после дождя: «мы сделаем это», «мы преодолеем», «мы победим». Желтые, зеленые или розовые бумажки для заметок, листы из тетрадок в клетку или в линейку, из альбомов для рисования. Прикноплены-приклеены там, где еще месяц назад лепились антисемитские лозунги или призывы голосовать за кого-то: на домофонах, дверях, столбах, заборах…

А на одном из балконов в Бергамо вообще вывесили простыню с размашистыми буквами «Все будет хорошо!». Итальянцы верят, что именно так и закончится карантин.

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