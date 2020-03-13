Участники старше 70 лет представили проекты на конкурс «Моя страна – моя Россия»

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13.03.2020, 10:11, Новости дня

Участники XVII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» старше 70 лет представили проекты в номинации без возрастных ограничений «Моя педагогическая инициатива».

Руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова рассказала, что «за каждым участником нашего конкурса, как правило, стоит опытный наставник, развивающий свои уникальные практики работы с молодежью».

«В 2016 году по инициативе экспертов нашего конкурса и при поддержке Российской академии образования была введена номинация «Моя педагогическая инициатива», в которой свои проекты могут представить педагоги-новаторы без ограничения возраста. В 16-м и 17-м сезонах «Моя педагогическая инициатива» вошла в топ-3 номинаций конкурса, став уникальной и востребованной  площадкой для межпоколенческого диалога и развития внутриотраслевой системы  наставничества в образовании», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Самая взрослая участница конкурса, 75-летняя Маргарита Гурьева из Сыктывкара представила на конкурс пособие для обучающихся – складные предметы, которые объемно визуализируют чертежи в пространстве.

До выхода на пенсию Маргарита Васильевна работала в конструкторском бюро, преподавала в Коми государственном педагогическом институте начертательную геометрию, а разработку пособий начала в 1997 году.

Доктор педагогических наук, профессор, руководитель Тольяттинского института технического творчества и патентоведения, 72-летний Зиновий Мазур выступает на конкурсе с проектом по обучению молодежи патентному делу. По словам автора проекта, «разработанная программа является уникальной и постепенно привлекает большее количество участников».

«Курс позволяет учащимся получить представление о возможных перспективных профессиях в области патентного дела и интеллектуальной собственности: инновационный менеджер, юрист-патентовед, инженер-патентовед, патентный поверенный, судебный эксперт в области интеллектуальной собственности, оценщик интеллектуальной собственности», – рассказывает Мазур.

Кандидат филологических наук, 70-летняя Татьяна Потапенко из Гатчины более 40 лет преподает русский и английский языки, работала в университетах РФ (СПбПУ, СПбГУ) и Китая. Татьяна Алексеевна выступает на конкурсе с проектом, посвященным русским военным песням.

«Преподаватели иностранного языка учат людей взаимопониманию, а этого не сделаешь, если не знакомишь обучающихся с обычаями, историей, культурой другого народа. Для методики преподавания песни – драгоценный материал, так как песни – универсальное явление, они есть у всех народов, и они выражают чувства. То, что человек воспринимает чувствами, он помнит гораздо лучше и дольше. Мой проект направлен на поддержание исторической памяти в молодых поколениях российских граждан и сограждан, проживающих в зарубежных странах, на воспитание чувства патриотизма и чувства национально-культурной идентичности», – отметила автор проекта.

70-летний Геннадий Филенков из Набережных Челнов представил на конкурс проект, посвященный развитию технического моделирования среди молодежи.

«Техническим моделированием я занимаюсь на протяжении 25 лет. Сейчас обучение проходит в школе №20 Набережных Челнов. Посещать занятия могут учащиеся всех возрастов. За время работы удалось усовершенствовать материальное оснащение класса, а также ввести пять направлений моделирования», – рассказал он.

Как отметил ранее президент РАО Юрий Зинченко, «для нас очень важно поддержать педагогов-практиков, представивших свои проекты на экспертизу в этом году, поэтому было принято решение увеличить призовой фонд номинации «Моя педагогическая инициатива».

Отмечается, что к традиционным первому, второму и третьему местам добавятся специальные премии, которые будут вручены тем, чьи педагогические инициативы и проекты способствует прорывному развитию российского образования.

По итогам заочной экспертизы участники презентуют свои проекты на очном этапе, который пройдет в Российской академии образования в апреле текущего года.

Напомним, конкурс «Моя страна – моя Россия» – это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».



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